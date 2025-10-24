Andrea Nardelli Amministratore Delegato dell’Aquila Basket

L’Aquila è inarrestabile! Batte Milano e vola in vetta alla classifica

È una marcia sempre più inarrestabile quella dell’Aquila Basket in Serie A: 6 vittorie su altrettante partite giocate, ma soprattutto 6 prove convincenti sotto il profilo del gioco, della caparbietà e della convinzione. Caratteristiche che non sono certo mancate nella serata magica di domenica 3 novembre, con i bianconeri che sono stati capaci di un’impresa […]