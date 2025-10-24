Sport

Andrea Nardelli Amministratore Delegato dell’Aquila Basket

Andrea Nardelli e Luigi Longhi – Foto Danele Montigiani – Aquila Basket Trento

Si è riunita mercoledì 22 ottobre l’Assemblea dei Soci di Aquila Basket Trento, composta da Fondazione Aquila per lo Sport Trentino, Trust Aquila e Consorzio Aquila per lo Sport Trentino, che dopo aver approvato il bilancio dell’esercizio 2024/2025, ha deliberato l’ampliamento del Consiglio di Amministrazione della Società con l’ingresso di Andrea Nardelli.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in seduta totalitaria, ha deliberato di nominare Andrea Nardelli Amministratore Delegato del Club.

