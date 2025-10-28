Primo piano

Alla Bookique dal 6 novembre quattro incontri sul mondo del lavoro

Di lavoro si parla sempre meno. Soprattutto si parla sempre meno di come si lavora, delle direzioni che il mercato del lavoro sta prendendo, dello spazio che il lavoro occupa nelle vite delle lavoratrici e dei lavoratori e di come le determina. Si parla poco anche dei problemi che ruotano intorno al lavoro, dalla questione dei salari all’impatto delle nuove tecnologie, al precariato. U35, un gruppo di giovani Cgil, invece, vuole proprio partire da questo non detto per aprire occasioni di confronto e discussione. Nasce così “Ma quale lavoro poi?”, un ciclo di quattro appuntamenti organizzati alla Bookique di Trento, tutti i giovedì dal 6 al 27 novembre alle 18.

GLI APPUNTAMENTI

Giovedì 6 novembre

LAVOR-AI: intelligenza artificiale, tecnologie e nuove forme di organizzazione del lavoro

con Benedetta Nussio, ricercatrice in Sociologia – UniTrento

Michele Guarda, segretario generale FIOM-CGIL del Trentino

Giovedì 13 novembre

SALARI DA FAME: perché da noi le retribuzioni non aumentano mai?

Con Filippo Gioachin, ricercatore in Sociologia – UniTrento

Giampaolo Mastrogiuseppe, segretario generale FILLEA-CGIL del Trentino

Giovedì 20 novembre

Precariato, false partite IVA, somministrazione e ALTRE TRAPPOLE PER GIOVANI LAVORATORI

con Margherita Piromalli, ricercatrice in Diritto – UniTrento

Giulia Indorato, segretaria generale NIDIL-CGIL del Trentino

Giovedì 27 novembre

HA ANCORA SENSO ISCRIVERSI AL SINDACATO?

Dibattito aperto

