Alla Bookique dal 6 novembre quattro incontri sul mondo del lavoro

Perde il lavoro perché incinta. La Corte d’Appello condanna l’azienda al risarcimento

La Corte d’Appello di Trento accoglie il ricorso di un’impiegata in staff leasing a cui Dana aveva interrotto la missione a fronte della gravidanza. La Corte ha dichiarato discriminatoria la decisione dell’azienda di espellerla dal lavoro perché in gravidanza. La causa è stata portata avanti dall’avvocata Sonia Guglieminetti, col sostegno della Fiom, del Nidil e dell’Ufficio […]