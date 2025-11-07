La mostra su Alcide Degasperi arriva a Dro

“Alcide Degasperi. Album trentino” è stata inaugurata venerdì 7 novembre al Centro Culturale di Dro, alla presenza di circa un centinaio di ragazzi e ragazze della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. La mostra è organizzata dal Consiglio Provinciale di Trento in collaborazione con la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi e la fondazione Museo Storico del Trentino. Questa di Dro è la prima tappa di un percorso in giro per il Trentino.

Le fotografie esposte sui pannelli retroilluminati provengono da una raccolta di Paolo Magagnotti, collaboratore di Maria Romana De Gasperi, e offrono un ritratto umano e autentico dello statista che nel corso degli anni, nonostante la storia l’abbia portato lontano, ha sempre mantenuto un rapporto saldo con le sue radici trentine.

Nella giornata del 18 novembre, alle 15, ci sarà la possibilità di visitarla con una guida dedicata, per gli iscritti dell’Università della Terza Età, e alle 18 – sempre del 18 novembre – è programmata una visita guidata per la cittadinanza di Dro e per tutte le persone che vorranno conoscere l’impegno di Alcide De Gasperi per la nostra terra trentina.