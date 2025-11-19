A Rovereto domenica 23 novembre torna la Fiera di Santa Caterina

Domenica 23 novembre a Rovereto torna la Fiera di Santa Caterina, uno degli appuntamenti più antichi e riconosciuti della città, organizzato da Confesercenti del Trentino e da sempre considerato il momento che segna l’inizio ufficiale del Natale Roveretano e della Vallagarina.

Per tutta la giornata, il borgo di Santa Caterina e il centro storico si trasformeranno in un percorso animato da oltre 120 bancarelle, negozi aperti, esposizioni, musica, spettacoli e iniziative capaci di coinvolgere grandi e piccoli.

I più piccoli potranno divertirsi con lo spettacolo dei burattini di Luciano Gottardi, mentre le vie saranno animate dall’esibizione del sax ensemble e della Banda con majorettes di Lizzana. Irrinunciabili come sempre i Marroni di Castione di Fulvio Viesi, insieme alle torte e al vin brulè del gruppo scout e al panettone solidale della Croce Rossa.

Non mancheranno le esposizioni in via Dante con auto e moto d’epoca, vespe vintage, Fiat 500 e bike. A presentare il programma di quest’anno Alessandro Trinco e Ettore Zendri. “Santa Caterina celebrerà anche i 70 anni della FIAT 600 – spiega Ettore Zendra, figura di riferimento in Trentino-Alto Adige per gli appassionati di design e grafica automobilistica – L’iniziativa vuole celebrare un modello che, dal 1955, ha incarnato lo spirito della mobilità italiana, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico del Paese”.