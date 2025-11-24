Mercatini di Natale e presepi a cielo aperto a Lavarone e Bosentino dal 29 novembre al 5 gennaio

Tra presepi a cielo aperto e decorazioni natalizie, l’Alpe Cimbra si trasforma in un palcoscenico incantato, con i Mercatini di Natale di Lavarone e Bosentino e la spettacolare sfilata dei Krampus, dal 29 novembre al 5 gennaio.

La montagna trentina dell’Alpe Cimbra tornerà a vestirsi di festa con due appuntamenti che racchiuderanno tutto il fascino del Natale alpino: il Mercatino di Natale di Lavarone, dal 29 novembre 2025 al 5 gennaio 2026, e “Artigiani a Bosentino – Il Mercatino di Natale”, dal 5 all’8 dicembre 2025.

Un’unione di tradizione, artigianato, gastronomia e folklore, regalando un’esperienza autentica nel cuore dell’Alpe Cimbra, una delle mete più suggestive del Trentino.

Il borgo di Bertoldi veci a Lavarone si trasformerà in un presepe a cielo aperto: luci calde che illuminano le viuzze lastricate, antichi porticati in pietra, i “volti”, e casette in legno che ospitano decine di espositori di artigianato e prodotti tipici.

Tra le proposte: decorazioni natalizie, oggetti in legno e ceramica, gioielli fatti a mano, dolci tradizionali e prelibatezze alpine. I visitatori potranno lasciarsi conquistare dal profumo del vin brulé, dello strudel appena sfornato, dei canederli fumanti e della polenta cremosa, respirando la vera essenza dell’ospitalità trentina.

Dal 5 all’8 dicembre, dalle 10 alle 19, il borgo di Bosentino ospiterà “Artigiani a Bosentino – Il Mercatino di Natale”, presso il palazzetto di Bosentino, sarà possibile scoprire manufatti artigianali fatti a mano, prodotti della gastronomia locale, musica dal vivo e laboratori per bambini.

Commercianti, artigiani e hobbisti del territorio proporranno le loro creazioni e specialità, offrendo a residenti e turisti l’occasione di vivere un Natale autentico e conviviale.

Tra gli eventi più attesi del programma natalizio 2025, tornerà la spettacolare Sfilata dei Krampus, le leggendarie creature demoniache della tradizione alpina, domenica 8 dicembre alle 15:30 ai Mercatini degli Artigiani di Bosentino e sabato 20 dicembre alle 17 nel suggestivo scenario dei Mercatini di Natale di Lavarone.

Con maschere scolpite a mano, pelli di capra, zoccoli di legno e corna minacciose, i Krampus sfileranno in un corteo di fuoco, rumore e mistero, trasformando le vie dei mercatini in un teatro a cielo aperto.

Un evento di grande impatto visivo e culturale, che unirà folklore, leggenda e spettacolo, dove la paura si mescolerà al divertimento e la tradizione incontrerà la magia del Natale.