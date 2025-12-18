Il Festival dello Sport di Trento 2026 si svolgerà dall’1 al 4 ottobre

Il programma della terza giornata del Festival dello Sport

Si svolgerà dall’1 al 4 ottobre l’edizione 2026 del Festival dello Sport di Trento, la nona per la manifestazione in rosa, che anticipa di una settimana rispetto alle edizioni precedenti per via dei nuovi calendari sportivi internazionali.

Con oltre 150 appuntamenti e la partecipazione di più di 300 grandi campioni e protagonisti dello sport italiano e internazionale registrati nell’ultima edizione, il Festival si conferma come un appuntamento unico, originale e straordinario, capace di trasformare per quattro giorni la città di Trento in una vera e propria capitale mondiale dello sport. Un parterre straordinario di atleti, tecnici, dirigenti e leggende che, attraverso talk, interviste, eventi live condivideranno esperienze personali e sportive, rievocando i momenti più iconici della storia dello sport.

Organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università degli studi di Trento, Apt Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico, il Festival si prepara ancora una volta a trasformare la città in una capitale diffusa dello sport.