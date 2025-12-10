Impresa Aquila in Francia: Bourg battuto 73 a 91

Foto Lorena Bonapace

L’Aquila Basket fa l’impresa sul campo del Bourg-En-Bresse: dopo una partenza complicatissima, i bianconeri cambiano marcia e non si voltano più fino al 73-91 finale, ottenendo un successo esterno fondamentale per il suo cammino in EuroCup. Dal 21-5 del primo quarto, l’Aquila ricuce lo strappo già entro la prima pausa, va all’intervallo lungo sul +11 e nella ripresa scappa via grazie a un’ottima difesa e a un attacco che muove il pallone con grande efficacia. MVP della serata un sensazionale Jakimovski, autore di 43 di valutazione con 30 punti (8/10 dal campo), 7 rimbalzi, 3 assist e 10 falli subiti. Ottime prove anche per Aldridge (15 punti) e Jones (14). A Bourg non bastano i 20 punti di Gach.

La cronaca. La Dolomiti Energia Trentino parte con: Steward, Jones, Battle, Jakimovski e Bayehe mentre JL Bourg-En-Bresse risponde con: McGhee, Mokoka, Gash, Lindo e Kokila.

Lindo apre il match con una schiacciata, seguito da Kokila che sfrutta bene il piede perno; Gach fa poi 6-0 dalla lunetta. Jones sblocca Trento con un canestro dall’ala, ma Gach risponde immediatamente con la stessa soluzione, prima della nuova schiacciata di Lindo per l’11-3, che costringe coach Cancellieri al timeout. McGhee rientra in campo segnando una tripla e, poco dopo, mette a segno sulla sirena un canestro molto complicato. Jones trova due punti in penetrazione, ma Mokoka e ancora McGhee firmano il 21-5. Aldridge accorcia con una tripla, Jogela appoggia altri due punti e questa volta è Fauthoux a fermare il gioco. Bayehe realizza quattro tiri liberi consecutivi, Bourg replica con Mbaye, poi ancora Bayehe e Jakimovski completano la rimonta bianconera: alla prima pausa Trento è sotto di quattro, 23-19.

Jakimovski apre il secondo quarto con sette punti consecutivi che portano avanti i bianconeri; dopo il canestro di Steward, coach Fauthoux chiama timeout sul 23-28. Lindo interrompe il parziale di 0-16 dell’Aquila (2-23) con una schiacciata, ma Niang risponde subito con una tripla e Steward aggiunge altri due punti in eurostep. Moulare segna in taglio, ma ancora Niang replica con la sua seconda tripla. Kokila realizza un tiro libero prima della schiacciata di Bayehe del 28-38. Battle fa 2/2 ai liberi, Kokila risponde con un altro libero realizzato; Jones colpisce dall’arco, ma McDowell-White risponde dalla lunga distanza. Jakimovski completa un gioco da tre punti, ma Labanca ribatte con una tripla: a metà quarto il tabellone dice 35-46.

Ottima azione offensiva dei bianconeri che aprono la ripresa con una tripla piedi per terra di Jakimovski, ma Mokoka risponde subito: prima con una penetrazione al ferro, poi con una tripla che ricaccia indietro Trento. Gach firma il -6, Lindo appoggia due punti e coach Cancellieri chiama timeout. Al rientro, Gach colpisce dall’arco, poi Jakimovski sblocca i bianconeri con un gioco da tre punti. Mokoka fa 1/2 ai liberi, quindi Hassan serve Aldridge per una schiacciata a una mano. Mitchell realizza due liberi e Jakimovski replica con tre tiri liberi per il 51-57. McDowell-White segna dall’arco, Moulare aggiunge un libero, poi Jakimovski trova due punti in penetrazione sulla sirena. Mitchell risponde con un semigancio, Aldridge fa 2/2 dalla lunetta e il terzo quarto si chiude sul 57-61.

Jakimovski apre l’ultimo periodo con una schiacciata, poi McGhee realizza un tiro libero. Steward firma una gran tripla, imitato subito dopo da Aldridge su assist di Jones: sul 58-69 coach Fauthoux chiama timeout. Al rientro, Jakimovski ruba palla e appoggia altri due punti, mentre Aldridge segna in post basso il +15. Mokoka risponde con una tripla, ma Jogela corregge a rimbalzo e Jakimovski in transizione trova anche il fallo, completando il gioco da tre punti per il 61-78. Jones segna con fallo e realizza il libero per il +20. Gach appoggia due punti, ma Aldridge replica con una tripla pesantissima. Gach risponde con un reverse più fallo e libero aggiuntivo, ma Jones replica con un altro gioco da tre punti. Ancora Gach, che subisce fallo sul tiro e mette entrambi i liberi, poi ne segna altri due: con Moulare Bourg torna a -15. Jogela però chiude i conti con quattro punti consecutivi e fissa il punteggio finale sul 73-91.

I bianconeri faranno ritorno a Trento in giornata dopo una settimana in trasferta che ha portato due vittorie fondamentali in EuroCup e una brillante prestazione al Forum di Assago contro Milano. La prossima sfida sarà la “classica” contro l’Umana Reyer Venezia, in programma sabato 13 dicembre alle 20:00.

Il tabellino.

COSEA JL BOURG EN BRESSE 73

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 91

(23-19, 35-46; 57-61)

Cosea JL Bourg-En-Bresse: McGhee 8, Mitchell 4, Moulare 5, Labanca 3, McDowell-Wright 6, Gach 20, Agee, Mbaya 2, Lindo 9, Kokila 4, Monnet, Mokoka 12. Coach Fauthoux.

Dolomiti Energia Trento: Steward 7, Jones 14, Niang 6, Jogela 8, Forray N.E, Airhienbuwa N.E, Mawugbe N.E, Aldridge 15, Jakimovski 30, Bayehe 9, Hassan, Battle 2. Coach Cancellieri.