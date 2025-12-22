L’Itas espugna Padova 3 a 0 e consolida il primato in classifica

Foto Marco Trabalza, Trentino Volley

Comincia con una vittoria il girone di ritorno di Superlega per l’Itas Trentino maschile, che battendo a Padova i padroni di casa per 3 a 0 conferma il primo posto in classifica e si regala così un Natale da capolista. Un risultato prezioso che permette ai gialloblù di guadagnare un punto di margine su Verona e porta a nove le vittorie consecutive dei gialloblù fra campionato e Champions, certificando ulteriormente il buon momento di forma. La squadra di Mendez ha avuto un ottimo impatto sul match, prendendo immediatamente in mano, con attacco e battuta, le redini del gioco, e poi ha saputo contenere il tentativo di ritorno dei padroni di casa, che fra secondo e terzo set hanno provato a riaprire il discorso senza però riuscirvi. Merito di una formazione gialloblù molto concreta a rete, perché ottimamente diretta in regia da Sbertoli (mvp per aver portato la squadra al 56% finale), ed incisiva a muro e al servizio quando la situazione di punteggio lo richiedeva. Faure (best scorer con 18 punti con l’80% in attacco e due block), Michieletto (13) e Ramon (12) sono stati efficaci in fase di break point, guidando i compagni al successo numero sette per 3-0 su dodici partite giocate in regular season.

La cronaca. L’Itas Trentino si presenta in campo alla Kioene Arena con la classica formazione titolare: Sbertoli in regia, Faure opposto, Michieletto e Ramon in banda, Bartha e Flavio al centro, Laurenzano libero. La Sonepar risponde con Todorovic al palleggio, Masulovic opposto, Orioli e Gardini schiacciatori, Truocchio e Polo centrali, Diez libero. L’iniziale equilibrio (3-3) viene rotto dalla rotazione al servizio di Michieletto, che produce uno slash semplice semplice per Ramon ed un errore a rete di Masulovic (5-3); Padova pareggia i conti a quota 6 con un muro di Gardini, ma Trento riparte subito (8-6 e 11-8) grazie alla coppia Michieletto-Ramon. Dopo il time out di Cuttini è ancora gialloblù l’acuto in fase di break point: Alessandro mura Masulovic e Flavio va a segno in battuta per il massimo vantaggio (13-8); nella parte centrale l’Itas Trentino gestisce bene la fase di cambiopalla sino al 18-13 e poi allunga ancora con un ace di Ramon (19-13). L’1-0 esterno arriva in fretta, già sul 25-17, perché la coppia di posto 4 è particolarmente ispirata e perché anche il neoentrato Gabi Garcia si aggiunge al tabellino col punto che chiude il parziale.

Il secondo parziale si apre di nuovo nel segno del punto a punto (3-3 e 6-6), situazione che si prolunga anche nella parte centrale (10-10 e 13-13), con le due squadre che si alternano al comando delle operazioni. È Michieletto a guidare lo spunto gialloblù (17-14), che arriva con Ramon in zona di battuta; Trento viaggia veloce sino al 20-17, prima di subire il block di Polo (su Bartha) e di commettere l’errore a rete con Gabi Garcia appena entrato in campo. Sul 20-19 Mendez spende il primo time out, ma in seguito i gialloblù si tengono stretto il cambiopalla sino al 23-21; Ramon realizza l’ace che vale il 24-21, ma i Campioni d’Italia devono attendere sino al 25-23 (attacco di Michieletto) per portarsi avanti 2-0.

La Sonepar subisce il colpo e dopo il cambio di campo rientra un po’ scarica; Trento ne approfitta per scappare via subito (4-1), ma in seguito deve tornare a lottare sul punto a punto (7-7) perché Masulovic si scatena a rete. Ci pensano Michieletto (contrattacco) e Faure (muro su Orioli) a riportare avanti i gialloblù (12-10); non si tratta dello spunto decisivo, perché Gardini tiene in scia i suoi sino al 17-16, poi ci pensano gli errori di Masulovic a proiettare l’Itas Trentino sul +3 (21-18). E’ il break che decide la gara, perché poi Ramon chiude i conti già sul 25-20.

“E’ un successo importante che arriva al termine di una partita in cui abbiamo sempre fatto il nostro dovere – ha spiegato al termine della gara l’allenatore dell’Itas Trentino Marcelo Mendez – . In particolare alcuni momenti molto positivi che abbiamo attraversato nel fondamentale dell’attacco ci hanno consentito di chiudere la gara già in tre set. Dobbiamo sicuramente mostrare più continuità, ma ad ogni modo non era semplice vincere con questa autorità sul campo di una Padova che in casa offre sempre la miglior versione di sé. Sono tre punti importanti per la nostra classifica”.

L’Itas Trentino rientrerà in serata a Trento e a partire da martedì mattina inizierà a preparare il prossimo appuntamento, in calendario venerdì 26 dicembre all’Arena di Monza contro i padroni di casa della Vero Volley nell’incontro valevole per il tredicesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2025/26.

Il tabellino.

Sonepar Padova-Itas Trentino 0-3

(17-25, 23-25, 20-25)

SONEPAR: Truocchio 3, Todorovic 1, Orioli 10, Polo 7, Masulovic 12, Gardini 9, Diez (L); Zoppellari, Stefani, Held 1, Toscani (L). N.e. Nachev, Bergamasco, Mc Raven. All. Jacopo Cuttini.

ITAS TRENTINO: Ramon 12, Flavio 7, Faure 18, Michieletto 13, Bartha 5, Sbertoli, Laurenzano (L); Acquarone, Gabi Garcia 1. N.e. Bristot, Pesaresi, Giani, Sandu, Torwie. All. Marcelo Mendez.

ARBITRI: Verrascina di Roma e Cerra di Bologna.

DURATA SET: 23’, 28’, 28’; tot 1h e 19’.

NOTE: 2.731 spettatori, incasso di 36.439 euro. Sonepar: 3 muri, 3 ace, 10 errori in battuta, 7 errori azione, 47% in attacco, 39% (11%) in ricezione. Itas Trentino: 5 muri, 4 ace, 12 errori in battuta, 5 errori azione, 56% in attacco, 53% (24%) in ricezione. Mvp Sbertoli.