Sono online i nuovi Podcast del Parco Naturale Adamello Brenta, dedicati alle quattro stagioni dell’anno, a partire naturalmente dall’inverno. Un “regalo” per tutti gli estimatori dell’area protetta, realizzato assieme a TALKING NAT, un canale tematico di podcast geolocalizzati di natura che accompagna le attività di comunicazione e divulgazione in ambito naturalistico dei soggetti che, come il Pnab, si dedicano alla sostenibilità e alla conservazione e valorizzazione della biodiversità territoriale.

Il Parco Naturale Adamello Brenta aveva già prodotto altri podcast, uno relativo al progetto “Life Ursus” per la tutela dell’orso bruno, un altro in lingua inglese dedicato all’alpinista britannico Francis Fox Tuckett, uno dei primi protagonisti dell’alpinismo dolomitico, che ha dato il nome a un rifugio trentino nelle Dolomiti di Brenta, e altri tre della serie pensata per la divulgazione dei borghi e sentieri del Parco: In cammino a Spormaggiore; In cammino a Stenico; In cammino a San Lorenzo Dorsino.

Adesso è il turno delle Stagioni del Parco, un approccio diverso, che punta a trasmettere all’ascoltatore le sensazioni che si provano percorrendo i sentieri dell’area protetta, la più vasta del Trentino e una delle maggiori dell’intero arco alpino, in diversi periodi dell’anno. Si parte ovviamente dall’inverno, in Val di Ceda, una delle valli meno frequentate che consentono di accedere al Gruppo di Brenta.

Per recuperare i podcast: https://www.pnab.it/il-parco/vivere-il-parco/i-podcast-del-parco/