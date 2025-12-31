“Una foresta di scimmie” di Andrea Pennacchi a Lavarone martedì 6 gennaio

“Una foresta di scimmie” (Marsilio editore, 2025) il nuovo romanzo appena uscito dell’attore, regista teatrale e scrittore Andrea Pennacchi, verrà presentato sul palco del Centro Congressi di Gionghi, Lavarone (TN), martedì 6 gennaio alle 16.30 per dialogare con la giornalista Emanuela Macrì.

Un appuntamento nel giorno dell’Epifania che chiude, idealmente, la stagione 2025 di Incontri d’Autore per aprire la prossima edizione dell’estate 2026. Con il ritorno di Pennacchi che dopo la presentazione estiva di Se la rosa non avesse il suo nome, sarà di nuovo a Lavarone per raccontare la nuova avventura di Will, alias uno straordinario Shakespeare in versione detective inviato dalla Corona nella terra della Serenissima, protagonista anche in Una foresta di scimmie per condurre lettrici e lettori nella Venezia del XVI secolo in un viaggio letterario che attraversa segreti e storie (con qualche, decisa, pennellata di humor e giallo) per arrivare alle radici di una delle grandi opere del celeberrimo drammaturgo inglese, Il Mercante di Venezia.

E’ una chiusura in bellezza per la rassegna di Lavarone, poiché Pennacchi sta attraversando un periodo di grandi e importanti impegni artistici: la tournée teatrale, che lo porterà anche in Trentino, precisamente a Trento e a Borgo Valsugana in febbraio con lo spettacolo Le Indie de Qua. Fede, potere e superstizione ai tempi del Concilio di Trento e l’11 marzo anche a Pergine con Alieni in laguna. E poi il cinema, con la partecipazione in varie pellicole attualmente sul grande schermo, da Le città di pianura di Francesco Sossai al recentissimo Primavera per la regia di Damiano Michieletto. Per non parlare della partecipazione fissa a Propaganda Live con Diego Bianchi su La 7.

Formatosi durante gli anni dagli studi presso il Teatro popolare di ricerca, Centro universitario teatrale di Padova, Pennacchi è regista e attore teatrale, cinematografico e televisivo con decine di partecipazioni. Tra i suoi personaggi più noti c’è il Pojana, popolare grazie alla partecipazione alla trasmissione Propaganda Live su La7, che lo ha portato nel 2019 alla scrittura con il primo libro uscito dalla sua penna, edito da People, dal titolo Pojana e i suoi fratelli, da cui lo spettacolo teatrale omonimo che scrive e porta sul palco da attore. Nel 2022 dà alle stampe Shakespeare and me, edito ancora da People, in cui racconta come il grande drammaturgo, le sue opere e i suoi personaggi gli abbiano cambiato la vita, perché “le storie che racconti modificano il mondo (una persona alla volta)”. Al punto tale da tornare a trattare di Shakespeare e di pensarlo, in missione segreta, a Padova prima opera e nella Laguna Veneziana nel secondo episodio di una nuova serie, per Marsilio Editore.

L’ingresso sarà libero.