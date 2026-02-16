Millegrobbe-Lavarone, sequestrati 35 cani in stato di maltrattamento

A seguito di un’operazione del Corpo forestale Trentino in collaborazione con LAV, nella giornata di sabato 14 febbraio sono stati presi in custodia dall’associazione animalista 35 cani detenuti in un centro in Trentino, in località Millegrobbe-Lavarone.

Il sequestro preventivo degli animali e della struttura dove erano detenuti è stato motivato dalla detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali, come previsto dal Codice penale. Altri due cani sono stati affidati nei giorni scorsi all’associazione locale.

Le indagini con il supporto dei veterinari dell’Asuit dopo la segnalazione di un’associazione animalista, hanno evidenziato condizioni non compatibili con il benessere degli animali, a causa di strutture inadeguate. Queste erano collocate in un’area di proprietà pubblica per un’attività di sleddog. Alla luce delle valutazioni sanitarie, il Corpo forestale ha disposto il sequestro d’urgenza per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal Gip del Tribunale di Trento. Il titolare dell’attività è attualmente indagato dalla Procura della Repubblica per le ipotesi di reato emerse nel corso degli accertamenti.