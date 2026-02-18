Premio di Pittura: protagonisti i giovani pittori

Torna il Premio di Pittura, giunto alla 57ª edizione e sostenuto da Banca per il Trentino Alto Adige, sabato 21 febbraio in piazza Fiera a Trento, dalle 14.30 alle 17. Una tradizione avviata nel lontano 1966, quando Rolly Marchi, tra gli ideatori del Trofeo Topolino, dal 2017 proposto con la nuova denominazione ALPECIMBRA Fis Children Cup, diede vita all’iniziativa con lo scopo di far vivere lo spirito di festa anche ai ragazzi che preferivano esprimere il proprio talento con le matite invece che sulle piste da sci, portando vivacità e colore nella città di Trento.

Le iscrizioni saranno gratuite e verranno raccolte in loco prima dell’inizio della manifestazione, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15.30, fino al raggiungimento del numero massimo di 300 iscritti. Per tutti i partecipanti ci sarà, come sempre, un gradito omaggio. Protagonisti saranno i giovani pittori, chiamati a dare sfogo alla propria fantasia e vena artistica, muniti di pennarelli o matite colorate, tavolozza e cavalletto, tutto fornito dallo staff del comitato organizzatore. Il tema di quest’anno sarà «Una giornata di sport con Fliflick»: Fliflick è il simpatico folletto che è diventato la mascotte dell’Alpe Cimbra assieme alla streghetta Perti.

Nei giorni successivi verranno selezionati da un’apposita commissione i migliori 10 disegni. I primi tre saranno premiati con una medaglia e gli altri sette con altri premi, quindi è prevista anche la premiazione delle tre scuole con la partecipazione più numerosa degli alunni. Tutti i disegni saranno pubblicati sul sito www.tts.tn.it/premio di pittura/disegni

Le premiazioni finali si terranno venerdì 6 febbraio alle 15.30 in piazza Marconi a Folgaria assieme a quelle sportive dell’ALPECIMBRA Fis Children Cup. In caso di cattivo tempo la manifestazione avrà luogo sotto i portici del Palazzo della Regione a Trento, in Piazza Dante.