Neve sul Trentino, la situazione della viabilità

Le neve in Bondone, tra Vaneze e la località Norge

Con la fitta nevicata in corso sul territorio trentino, a partire dalla Valle dell’Adige, i mezzi operativi del Servizio Gestione Strade (110), coadiuvati anche da quelli di alcune ditte private (cento), sono in azione per lo sgombero neve e il trattamento invernale della carreggiata stradale, soprattutto nelle tratte viarie più in quota.

Questa la situazione della viabilità sulle strade della provincia:

Strade settore 1 (ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ): non si registrano particolari disagi alla circolazione. Neve caduta: tra i 15-20 cm nelle località più in quota dell’altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna; Passo del Redebus e Panarotta.

Strade settore 2A (BASSA VALSUGANA – TESINO): non si registrano particolari disagi alla circolazione. Nevica fini in fondovalle ma con quantitativi scarsi, in quota al passo Brocon caduti 10 cm circa di neve. Chisura stagionale della SP31 del passo Manghen da località Val Trighetta a località Ponte Stue.

Strade settore 2B (PRIMIERO): non si registrano particolari disagi alla circolazione. Nevica su tutto il territorio, neve caduta sul fondovalle circa 5 cm mentre sul passo Cereda, Brocon e Rolle circa 10 cm. Attivato presidio n. 13 sulla SS50 a San Martino di Castrozza.

Strade settore 3 (VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA): non si registrano particolari disagi alla circolazione. Nevica su tutto il territorio, neve caduta sul fondovalle circa 5 cm mentre sui passi Dolomitici 10/15 cm. Attivati i presidi n. 12 sulla SS48 a Moena in direzione passo San Pellegrino, dove è obbligatorio il montaggio delle catene da neve per i mezzi non 4×4 da Campagnola di Moena, n. 15 sulla SS346 a Moena a salire per Alpe Lusia, n. 16 sulla SP232 a Castello di Fiemme in salita per passo San Lugano, n. 17 sulla SS 48 a Ville di Fiemme, n. 21 sulla SS48 a scendere dal passo San Lugano.

Strade settore 4 (TRENTO – ROTALIANA – MONTE BONDONE – PAGANELLA): Non si registrano particolari disagi alla circolazione. Neve caduta: tra i 15-20 cm nelle località in quota del Monte Bondone e altopiano della Paganella. Attivato presidio n 18 neve a Mezzolombardo ad inizio salita per Fai della Paganella.

Strade settore 5A (VALLE DI NON): alcuni disagi alla circolazione per mezzi pesanti senza attrezzatura invernale. Precipitazioni in corso su tutto il territorio. Accumuli decimetrici sui passi. Attivi 27 mezzi sgombraneve.

Strade settore 5B (VALLE DI SOLE): non si registrano particolari disagi alla circolazione. In corso precipitazioni nevose su tutto il territorio con accumuli attuali contenuti. Attivi 14 mezzi sgombraneve.

Strade settore 6 (CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA): non si registrano particolari disagi alla circolazione. In corso nevicate dai 400 metri di quota, attualmente alcuni centimetri in fondovalle, dai 10 cm oltre 800 metri. Attivi 37 mezzi sgombraneve.

Strade settore 7 (ALTO GARDA E LEDRO): rallentamenti alla circolazione in Val di Ledro per neve. Nevicate in corso oltre i 400 metri di quota. Accumuli attuali sui 10 cm alle quote maggiori sui passi. In attività 18 mezzi sgombraneve.

Strade settore 8 (VALLAGARINA – ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO): non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Neve caduta: tra 15- 20 cm nelle località in quota dell’Altopiano di Folgaria e Brentonico e a Pian delle Fugazze in Vallarsa. Si rammenta la: chiusura stagionale della SP138 del Passo della Borcola da località Incapo al confine provinciale e la chiusura stagionale della SP3 del Monte Baldo da località San Valentino al confine provinciale. Attivato presidio neve n. 8 a Calliano lungo la SS350 per Folgaria.