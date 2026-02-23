Arriva a Trento sabato la torcia paralimpica

Dal 6 marzo prende avvio la XIV edizione dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Nei giorni compresi tra la chiusura dei Giochi olimpici e l’apertura delle Paralimpiadi, i territori ospiteranno alcuni appuntamenti per mantenere alta l’attenzione e l’entusiasmo, amplificando i messaggi e i valori di rispetto e inclusione nell’attesa che gli atleti paralimpici entrino in pista. Trento ospita uno dei cinque Flame Festival che anticipano la staffetta che da Cortina porterà la Fiamma a Verona, dove si svolgerà la cerimonia di apertura.

Sabato 28 febbraio, dalle 17, piazza Duomo ospiterà svariati appuntamenti, curati dagli organizzatori e dagli sponsor, che alterneranno momenti di riflessione, intrattenimento e partecipazione. Alle 17.30 le autorità rivolgeranno un saluto alla cittadinanza e aspetteranno l’arrivo della Fiamma. A seguire sul palco saliranno il presidente del Comitato paralimpico Trentino Massimo Bernardoni, accompagnato dagli atleti del movimento paralimpico Valentina Zago, sciatrice di Tione, e Stefano Mellarini, ciclista, che dialogheranno sulle loro esperienze, sul valore dell’inclusione e dell’accessibilità, sul movimento sportivo paralimpico con riferimento alle opportunità ed esperienze locali. Il confronto sarà accompagnato dalla proiezione di un breve video per dare visibilità alla pratica sportiva accessibile a tutti. In chiusura è prevista l’esibizione dell’Ensemble ottoni della Scuola di musica “I Minipolifonici” di Trento.

La Fiamma paralimpica farà il proprio tragitto tra le vie del centro partendo da piazza Mostra alle ore 18.45. Attraverso via San Marco, via Manci e via Belenzani, venti tedofori, atleti e atlete di varie discipline, i loro accompagnatori, tecnici e dirigenti porteranno la Fiamma fino a piazza Duomo, dove alle 19.15 si accenderà il braciere, che concluderà gli appuntamenti di piazza.

Di seguito l’elenco dei tedofori di Trento. Atleti: Michele Oberburger (Sport motoristici), Roberto Oberburger (accompagnatore di Michele Oberburger), Elisa Zendri (Atletica leggera), Andrea Facchinelli (Ciclismo), Marina Pettinella (Nuoto), Leo Percocco (Ciclismo), Michele Pasquazzo (Triathlon), Alessandro Daldoss (Sci alpino), Stefano Dalvai (Corsa su strada), Christian Seneca (Tiro con l’arco), Alessia Magnabosco (Curling), Cristina Caruso (Pallavolo). Tecnici: Giorgio Guarnerio (Tecnico Boccia), Sara Tulissi (Tecnico Orienteering), Enrico Panizza (Tecnico Tennistavolo), Giovanni Morana (Tecnico tiro con l’arco), Fabrizio Senatore (Tecnico tennis). Dirigenti: Massimo Bernardoni (Presidente Cip Trento), Mariano Salvatore (Presidente Nazionale Fispes), Paola Fasoli (Responsabile segreteria Cip Trento).