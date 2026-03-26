Gino Cecchettin a Riva del Garda lunedì 13 aprile in dialogo con Pallavolo C9 Arco-Riva

Quello di Giulia Cecchettin, accaduto l’11 novembre 2023 a Fossò, vicino a Padova, è stato uno dei femminicidi che più hanno scosso, ferito e indignato l’opinione pubblica. Il padre Gino, che per trasformare un dolore immenso in impegno concreto ha dato vita, assieme agli altri figli Elena e Davide, alla Fondazione Giulia Cecchettin, è lunedì 13 aprile a Riva del Garda per un incontro pubblico dal titolo “Più forti della violenza”.

L’evento, organizzato dalla società Pallavolo C9 Arco-Riva nell’ambito del progetto “She Leads” per l’equità di genere nello sport, si inserisce nel cartellone di iniziative “Non solo di marzo” promosso, per la Giornata internazionale della donna, dal Tavolo intercomunale contro la violenza di genere Alto Garda e Ledro in collaborazione con la Comunità Alto Garda e Ledro e con il Coordinamento teatrale trentino. L’iniziativa è rivolta in particolare alle associazioni sportive dell’Alto Garda ma è aperta a tutti (è richiesta la prenotazione).

Gino Cecchettin dialogherà con Alessia Tuselli, sociologa nonché ex giocatrice di pallavolo, ricercatrice al dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive dell’università di Trento, dove è membro del Centro studi interdisciplinari di genere. Pallavolo C9 Arco-Riva, la più grande società del Trentino per quanto riguarda questo sport, è tra le pochissime ad avere due gruppi di allenamento, quello maschile e quello femminile, dall’under 12 fino all’under 19. Questo avviene anche nei campionati di categoria: Pallavolo C9 infatti schiera la prima e la terza divisione femminile, una serie D maschile così come la serie C femminile e la serie C maschile. Dieci squadre femminili e nove maschili per un totale di più di 200 atleti, che superano i 400 se si considera anche il minivolley. Da qui l’idea, alla fine del 2023, di un progetto con cui affrontare i temi del rispetto e della parità di genere: “La violenza contro la donna è un fallimento di tutta la società – spiega per Pallavolo C9 Luisa Malpaga – per il quale il nostro direttivo si è interrogato su cosa potesse fare per dare un contributo a quel cambiamento culturale che ci appare sempre più necessario per arginare questo drammatico fenomeno. La risposta che ci siamo dati è che vogliamo provare a educare al rispetto e alla parità all’interno della nostra società sportiva partendo da concetti chiave come il body shaming, l’equità di genere e il contrasto a pratiche discriminatorie contro le donne”.

L’incontro con Gino Cecchettin, che ha per tema la prevenzione alla violenza di genere e i cambiamenti possibili attraverso lo sport, si svolge al Palazzo dei congressi con inizio alle ore 19. Le iscrizioni sono aperte (www.pallavoloc9.it).