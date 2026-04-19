L’Aquila sconfitta da Reggio Emilia, perde contatto dai playoff

Foto Lorena Bonapace

Arriva una sconfitta per l’Aquila Basket, battuta nella gara casalinga di sabato 18 aprile da Reggio Emilia per 82-90 al termine di una serata complicata per i bianconeri. Dopo un primo quarto equilibrato, gli ospiti prendono il controllo nel secondo periodo, costruendo un vantaggio importante. Nel terzo quarto l’Aquila prova a rientrare in partita, ma paga un momento di nervosismo che permette ai biancorossi di allungare fino al +27. Nel finale i bianconeri reagiscono e riescono a ridurre lo svantaggio fino all’82-90 conclusivo. Per Trento il migliore in campo è Aldridge, autore di una doppia doppia da 13 punti e 10 assist per 29 di valutazione, seguito dai 20 punti di Jones. Per Reggio Emilia spicca la prova di Rossato, protagonista con una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi.

La cronaca. La Dolomiti Energia Trentino parte con: Steward (in campo nonostante una distorsione al posto della mano di tiro), Jones, Jogela, Aldridge e Mawugbe mentre Reggio Emilia risponde con: Caupain, Barford, Woldetensae, Severini e Williams.

Nel primo quarto Jogela apre le marcature in transizione, ma Caupain risponde con un semigancio e Severini, con un gioco da tre punti, porta avanti la UNA Hotels. Aldridge replica subito dall’arco per il pareggio. Barford colpisce da tre e Woldetensae allunga sul 6-11, ma Aldridge dall’angolo non sbaglia e Jogela ristabilisce nuovamente la parità. Thor realizza un altro gioco da tre punti, Bayehe accorcia le distanze e, dopo il canestro di Rossato, è ancora Bayehe a firmare il pareggio. Nel finale di quarto Echenique e Jakimovski si scambiano canestri, con Rossato che fissa il punteggio sul 18-20. A chiudere il primo periodo è il libero di Echenique per il 18-21.

Vitali inaugura la ripresa con una tripla dall’angolo, seguito da Echenique che firma il 18-26, costringendo coach Cancellieri al timeout. Il lungo biancorosso continua a dominare nel pitturato e spinge Reggio Emilia in doppia cifra di vantaggio; Rossato colpisce dall’arco e Thor allunga ulteriormente, con un nuovo timeout chiamato sul 18-34. Il parziale reggiano prosegue con il canestro di Williams, portando il break a 0-16, interrotto dalla tripla di Jones. Battle realizza tre tiri liberi, ma Echenique risponde ancora nel pitturato e Woldetensae ristabilisce il +16 per gli ospiti. Barford firma un gioco da quattro punti, Jones attacca il ferro e accorcia, ma Woldetensae replica per il +19. Nel finale di quarto Battle converte due liberi, ma è Williams a chiudere il primo tempo sul 30-49 in favore di Reggio Emilia.

Bryson Williams apre il secondo tempo con due punti, Jones risponde dalla lunetta e Aldridge schiaccia subendo fallo, completando il gioco da tre punti. È ancora Jones a colpire dall’arco per il -13. Jones continua essere protagonista con altri due liberi, seguito dal canestro di Jakimovski che vale il -10, ma Reggio Emilia si sblocca con la tripla di Thor. Nel momento chiave vengono fischiati tre falli tecnici ai bianconeri e Caupain ne approfitta per riportare i suoi sul +19. Steward realizza un libero, Severini allunga sul +20 e Uglietti segna in fadeaway. Bayehe prova a rispondere con due punti nel pitturato, ma Caupain e ancora Uglietti spingono il punteggio sul 44-69. Nel finale Thor aggiunge altri due punti, Bayehe fa 1/2 dalla lunetta e Aldridge appoggia al ferro, ma Caupain colpisce dalla media distanza fissando il punteggio sul 47-73 alla fine del terzo quarto.

Hassan apre la ripresa con due punti, Battle segna due tiri liberi, Barford realizza dall’angolo e Jones replica ma Uglietti segna da due. Battle va in penetrazione trovando la via del canestro poi ruba e Jones appoggia, Aldridge segna in fadeaway e Jones realizza i tiri liberi del -16. Severini segna da tre e Jakimovski replica ma Severini segna ancora da tre, Niang ne appoggia due, Airhienbuwa segna subendo il fallo e convertendo in lunetta, Rossato appoggia altri due punti e poco dopo segna una tripla, Niang inchioda per il -11. Rossato segna un tiro libero, Airhienbuwa segna altri due punti a cronometro fermo, Uglietti porta altri due punti a referto, Jakimovski e Airhienbuwa chiudono sull’82-90 il risultato finale.

Il tabellino.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 82

UNA HOTELS REGGIO EMILIA 90

(18-21, 30-49; 47-73)

Dolomiti Energia Trentino: Steward 1, Jones 20, Niang 4, Jogela 5, Forray, Airhienbuwa 10, Mawugbe 1, Aldridge 13, Jakimovski 8, Bayehe 8, Hassan 2, Battle 10. Coach Cancellieri.

UNA Hotels Reggio Emilia: Barford 10, Thor 11, Rossato 13, Woldetensae 8, Marini N.E, Caupain 10, Williams 6, Uglietti 8, Severini 11, Echenique 10, Vitali 3, Emokhare N.E. Coach Priftis.