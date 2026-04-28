Il 109esimo Giro d’Italia fa tappa ad Andalo e Fai della Paganella

Carapaz e Pellizzari sospinti dal tifo di una ragazza con l’ikurrina, sempre presente sulle strade del Giro d’Italia. Foto Luca Bazzanella/Vita Trentina

Andalo e Fai della Paganella saranno luogo di partenza e arrivo delle due tappe trentine del 109° Giro d’Italia. In occasione della presentazione, a Maso Warth, Francesco Moser ha indossato una polo di color rosa, a richiamare la maglia che ha indossato per ben 58 volte nella sua carriera, recordman assieme a Bartali e Merckx.

Anche nel 2026 il Giro d’Italia – che ha fatto tappa in provincia per oltre 180 volte, con 94 arrivi e altrettante partenze – vivrà dunque un momento importante sulle strade del Trentino nella terza e decisiva settimana di gara, come hanno evidenziato i campioni delle due ruote Maurizio Fondriest, Alessandro Bertolini e Andrea Casagranda, assieme alle autorità sportive Paola Mora, presidente del Coni Trentino, Renato Beber, presidente del Comitato Trentino della Federazione Ciclistica Italiana, e Antonio Rossi, presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) e leggenda dello sport italiano.

LE TAPPE

Il Giro d’Italia 2026 si svilupperà come di consueto su 21 tappe, per un totale di 3.466 chilometri, con 48.700 metri di dislivello positivo. Lo start verrà dato in Bulgaria venerdì 8 maggio, con chiusura a Roma domenica 31 maggio.

Mercoledì 27 maggio, dopo l’ultimo giorno di riposo e un breve sconfinamento in Svizzera per la Bellinzona – Carì, il Trentino entrerà in scena con la diciassettesima tappa, grazie all’arrivo ad Andalo. Il tracciato impegnerà inizialmente i corridori in territorio lombardo, per poi entrare in Trentino da Ponte Caffaro, con risalita dalla Valle del Chiese. Una volta arrivata a Tione, la carovana proseguirà con un costante saliscendi verso Preore, Stenico, San Lorenzo Dorsino e Molveno, dove si aprirà la veduta dell’omonimo lago e, sullo sfondo, delle Dolomiti di Brenta. Da lì, la breve ascesa verso Andalo precederà la picchiata in direzione Cavedago e la risalita verso il traguardo, posto in viale Trento.

Pur senza le caratteristiche del classico “tappone dolomitico”, la tappa presenterà comunque elementi di difficoltà, anche in virtù dei suoi 202 chilometri complessivi. Il finale promette inoltre spettacolo, come nell’ultimo arrivo della Corsa Rosa ad Andalo, nel 2016, quando in Paganella vinse Alejandro Valverde.

Giovedì 28 maggio si ricomincerà a gareggiare da Fai della Paganella, sede di partenza della diciottesima tappa. Il gruppo scenderà in direzione Trento, dopo i passaggi di San Michele all’Adige e Lavis. A quel punto i corridori imboccheranno la Valsugana, con transiti a Civezzano, Madrano, Pergine, Levico Terme, Roncegno Terme e Borgo Valsugana, prima di approdare in Veneto e dirigersi verso il traguardo posto a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso.

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Tanti gli eventi organizzati sui territori coinvolti dal passaggio del Giro. Sull’Altopiano della Paganella, ad Andalo il 27 maggio, musica e divertimento a Giroland, dalle 13.30 alle 18.30 al Piazzale Impianti 2001, il circo del Giro d’Italia previsto in tutti gli arrivi di tappa. E ancora Andalo Pink Village, presso Andalo Life dalle 10.00 alle 22.00, uno spazio pensato per accogliere pubblico, partner e ospiti e condividere l’esperienza del Giro.

Non mancheranno i momenti culturali: alle 11.00 presso Sala Civica Comune di Andalo, l’incontro con l’autore Sergio Giuntini, presidente della Società Italiana di Storia dello Sport, tra i maggiori storici dello sport italiani e già docente di Storia dello Sport all’Università Statale di Milano, la mostra Cicli d’Epoca alla Sala Civica del Comune di Andalo e la proiezione del film “Wonderful Losers – a different world” di Arunas Matelis al palazzetto Fai della Paganella alle 21.00.

Divertimento assicurato anche per i più piccoli, con il MINI CORSO MTB per bambini e bambine dalle ore 11 alle ore 13.00 presso Trail Center Andalo Life. L’arrivo dei corridori è previsto tra le ore 17.00 e le ore 17.30 presso viale Trento. A seguire l’emozione e i momenti salienti del Giro Radio Dolomiti, in diretta dalle ore 14 alle ore 17.30, con delle pause di gusto al punto gastronomico a Cavedago, presso la Chiesetta di S.Tommaso, attivo per tutta la giornata.

Il 28 maggio, a Fai della Paganella, Fai Village, dove vivere insieme ad altri appassionati l’attesa e le emozioni del Giro. Alle 13.00, da piazza Unità d’Italia, partenza della carovana rosa alla volta di Pieve di Soligo. Gli impianti di risalita saranno aperti in entrambe le giornate.