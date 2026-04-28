Il lavoro dignitoso al centro del Primo maggio di Cgil Cisl e Uil. E a Lavis torna la grande festa

È il lavoro dignitoso il tema scelto da Cgil Cisl Uil per la Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori 2026. Anche in Trentino, in un momento storico con la disoccupazione a livelli bassi, la questione della qualità dell’occupazione è una priorità sentita con forza dai sindacati. Se in provincia, infatti, molto spesso non è difficile trovare un lavoro, non è invece così semplice avere un lavoro che garantisca buste paga adeguate al costo della vita, sicurezza e stabilità, crescita professionale e adeguata valorizzazione delle competenze. E questo vale in particolare per chi lavora negli appalti, per i giovani e le donne che molto spesso hanno contratti precari, sotto pagati o con part time involontari.

Una situazione a cui anche grazie all’impegno del sindacato si è cercato di dare risposte, con il Patto sui salari, con le modifiche alla legge per gli incentivi alle imprese in un’ottica di maggiore selettività, con la recentissima norma sugli appalti, significativo avanzamento a livello nazionale. La difficoltà, però, resta quello di tradurre gli impegni in fatti concreti. Per questa ragione – sottolineano i sindacati – è tempo che il dibattito sull’Autonomia recuperi centralità e il Trentino torni ad essere una terra innovativa e terreno di sperimentazione per compiere passi avanti per le lavoratrici e i lavoratori, per la crescita sociale ed economica dell’intera comunità.

Il Primo Maggio è anche una giornata di festa. È con questo spirito che anche quest’anno Cgil Cisl Uil hanno organizzato con il supporto del Comune di Lavis, una giornata di musica, concerti, intrattenimento per grandi e piccoli al Parco urbano di Lavis.

Molto denso il programma musicale che prenderà il via, alle 11,00 con i saluti istituzionali e l’esibizione del Coro Bella Ciao. Dalle 14.00 si alterneranno sul palco dell’Arena Live otto gruppi musicali. I primi ad esibirsi saranno i B-ing Band, gruppo nato tra studenti universitari che interpretano diversi generi musicali, dal rock anni ‘70, al jazz, fino alle sonorità di Bach. A seguire i Rusty Bucks, band trentina che interpreta musica folk contemporanea. Poi sarà la volta dei Moody, un trio al femminile che reinterpreta in modo molto originale le sonorità delle ESG, band newyorkese dei primi anni ‘80.

Alle 16.45 saliranno sul palco i Garage Tequila con il loro energico rock. Subito dopo The Pervitins, band trentina che interpreta i pezzi della mitica band di New York The Ramones. A chiusura della maratona musicale pomeridiana i Numb che proporranno un viaggio sonoro tra diverse atmosfere del trip hop, dai brani più solari dei Morcheeba, a quelli più intensi ed emotivi di Porshead e Massive Attack, con incursioni inaspettate nel synth pop degli Sneaker Pimps.

Dalle 21.15 concertone finale con The Magnetics, una delle realtà internazionali di riferimento nei generi rocksteady, soul reggae, jamaican ska e bluebeat. La band propone uno show dal sound potente, autentico e altamente coinvolgente, capace di conquistare il pubblico. Con loro sul palco come ospite d’eccezione Dr. Ring Ding, cantante e trombettista, figura iconica del panorama internazionale ska, rocksteady e reggae. Durante il pranzo e la cena nelle aree ristoro si esibiranno, inoltro, i duo acustici We Cover You Animal e Tofia Mix fino alle 13.30, dalle 19.45 i Malegria Primos Estilo. Sanbaradio seguirà con una diretta l’intera manifestazione.