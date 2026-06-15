Realizzati da GSH i Piatti d’Autore per la Rassegna del Vino di Sporminore

Sono ispirati alla poesia dei dipinti di Giovanni Segantini i premi in ceramica che sono stati assegnati ai migliori vini decretati in occasione della Rassegna del Vino Paesano, manifestazione che si è svolta nei giorni scorsi nella suggestiva cornice del centro storico di Sporminore. Il tradizionale appuntamento enogastronomico propone un affascinante percorso di degustazione tra oltre dieci caratteristiche cantine, offrendo ai visitatori l’occasione di assaporare diverse tipologie di vino locale e valorizzando una vocazione vitivinicola secolare in un contesto storico di rara bellezza.

In questo clima di festa e valorizzazione delle tradizioni, si è rinnovata anche la collaborazione tra la Pro Loco di Sporminore e GSH Cooperativa Sociale, a cui è stata affidata la realizzazione dei premi destinati a celebrare i migliori vini della manifestazione. I riconoscimenti consegnati ai vincitori non sono semplici trofei, ma veri e propri pezzi unici: splendidi piatti in ceramica dipinti a mano con cura, dedizione e talento dai ragazzi fruitori dei servizi Lpl Roen e Centro per l’inclusione Arcobaleno con la direzione artistica dell’educatore Christian Carli. Il tema artistico scelto per i piatti celebra il mondo rurale, raffigurando scene bucoliche e agricole del passato attraversate da una profonda vena poetica.

“Per l’edizione di quest’anno -spiega il presidente della Cooperativa GSH Michele Covi– abbiamo proposto una sfida affascinante: i ragazzi hanno ripreso e lasciato interpretare liberamente dalla propria sensibilità i celebri dipinti di Giovanni Segantini. Il risultato è una collezione di opere emozionanti, dove il colore e le atmosfere contadine del grande maestro trentino rivivono attraverso sguardi e pennellate del tutto originali. Questa bellissima e duratura iniziativa rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra realtà. È la testimonianza tangibile di come GSH sia profondamente radicata nel proprio territorio e dialoghi attivamente con le realtà associative locali”.

La partnership con la Pro Loco di Sporminore dimostra che l’inclusione sociale passa anche attraverso l’arte, il lavoro condiviso e la partecipazione attiva ai momenti fondanti della vita comunitaria. I ragazzi, partecipando da protagonisti alla Rassegna del Vino Paesano, trovano un prezioso spazio di espressione e, al tempo stesso, donano alla comunità un contributo di bellezza e autenticità.