Inaugurato il parcheggio San Lorenzo, a Trento 150 nuovi posti auto

Oggi pomeriggio è stato inaugurato il nuovo parcheggio “San Lorenzo” a Trento, alla presenza del sindaco Franco Ianeselli, dell’assessore alla Mobilità Michele Brugnara e del Consiglio di Amministrazione di Trentino Mobilità.

La nuova infrastruttura dedicata alla mobilità urbana e alla sosta cittadina, è stata realizzata dal Comune di Trento grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (20 milioni di euro su un costo totale 22 milioni e 730 mila).

L’opera è stata realizzata all’interno del progetto del nuovo “hub intermodale”, che comprende, oltre al parcheggio, la stazione delle corriere, un grande giardino pensile sulla copertura e, in prospettiva, la stazione di partenza del collegamento funiviario con il Monte Bondone. La gestione del nuovo parcheggio è affidata a Trentino Mobilità, società in house controllata dal Comune di Trento che si occupa di sosta e mobilità per gli Enti soci, che ne ha curato l’allestimento e garantirà l’operatività e i servizi.

Il nuovo parcheggio offre complessivamente 150 posti auto, di cui 3 per persone con disabilità e 8 dedicati alla ricarica di veicoli elettrici, oltre a 11 posti riservati alle motociclette.

La struttura è dotata di 2 casse automatiche per il pagamento della sosta e della ricarica e di 8 punti per la ricarica elettrica integrati con l’impianto di controllo degli accessi e di pagamento. Sono stati previsti inoltre il collegamento con la centrale operativa di Trentino Mobilità per l’assistenza agli utenti e un impianto di videosorveglianza a completa copertura di spazi parcheggio, accessi veicolari e percorsi pedonali. Infine, sono presenti i dispositivi per consentire l’accesso notturno ai soli clienti

Le tariffe sono state fissate dal Comune di Trento in considerazione della zona urbana in cui è situato il parcheggio e dei criteri che portano ad incentivare la sosta in struttura rispetto a quella su strada. Le soste di durata non superiore a 2 ore sono gratuite. Per soste superiori a 2 ore, la tariffa è applicata fin dal primo minuto di sosta. Per esempio, fino a 1 ora e 59 minuti e fino a 2 ore la sosta è gratis, da 2 ore e 1 minuto si paga l’intera durata della sosta.

La tariffa per la sosta diurna dalle 8 alle 19.30 è di 1,20 euro all’ora (ogni frazione da 10 minuti 0,20 euro). La tariffa della sosta notturna dalle 19:30 alle 8 è di 0,60 euro all’ora (ogni frazione da 10 minuti costa 0,10 euro). Domenica e giorni festivi (escluso il periodo natalizio) la tariffa è 0,60 all’ora (ogni frazione da 10 minuti 0,10 euro). La tariffa massima per la sosta giornaliera (24 ore) è di 12 euro. La tariffa per la ricarica elettrica è di 0,60 euro/kWh.