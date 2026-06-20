Inaugurata la nuova Telecabina Francolini di Folgaria

© foto Pat Daniele Mosna

Taglio del nastro per la nuova Telecabina Francolini di Folgaria. L’impianto, che sostituisce il precedente arrivato a fine vita, collega la frazione del paese con località Sommo Alto ed è pensata per svolgere anche nei mesi estivi. All’inaugurazione ha partecipato anche l’assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni: “Celebriamo un impianto all’avanguardia – ha affermato – che contribuirà allo sviluppo turistico dell’altopiano, sia in inverno sia soprattutto in estate e durante le belle stagioni. Questa nuova straordinaria telecabina è il frutto dell’ottimo lavoro di Folgariaski che in questi sette anni ha saputo lavorare con lungimiranza e collaborare con le istituzioni e la comunità in cui è inserita”.

I lavori, comprendenti anche il rifacimento dei magazzini, dell’impianto di innevamento e del bacino di Passo Coe, sono costati oltre 20 milioni di euro e sono stati sostenuti anche dalla Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo ed Euregio Plus. L’intervento di ammodernamento della funivia ha preso il via nel luglio del 2025 e si è concluso nell’inverno scorso, in tempo per mettere in funzione l’impianto a fine gennaio e consentirne l’apertura in piena stagione

Pensionato il precedente impianto, la cui costruzione risale agli anni ’40 e ha visto diversi interventi innovativi e migliorie nel tempo, quello inaugurato questa mattina consente di percorrere lo spazio (2,8 km) tra località Francolini, di quota 1.178 metri, e Sommo Alto posto a 1.620 metri sul livello del mare nel giro di otto minuti. Attiva già dallo scorso inverno la telecabina è pensata per un suo utilizzo anche nei mesi estivi. Da qui la scelta di sostituire le consuete seggiovie con 36 cabine da 10 posti (ma l’impianto può arrivare fino a 54), più consone per l’utilizzo di passeggini, biciclette, animali e accessibile anche dalle persone con disabilità.