A Folgaria inaugura venerdì 31 ottobre la mostra-mercato dedicata ai prodotti locali

Venerdì 31 ottobre a Folgaria tornano i sapori autentici dell’Alpe Cimbra con “La Dispensa dell’Alpe”, la grande mostra-mercato dedicata ai prodotti agroalimentari, alla cultura contadina e all’artigianato di montagna, in programma fino al 2 novembre al PalaFolgaria.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione, venerdì 31 ottobre dalle 14.30 alle 16.30, la tavola rotonda “Il gusto dei luoghi”, organizzata da Apt Alpe Cimbra e Slow Food Trentino Alto Adige presso la sala don Tommaso Virgilio Bottea. L’incontro, rivolto agli operatori del settore turistico ma aperto al pubblico, offrirà un momento di confronto su un tema sempre più decisivo per l’attrattività delle destinazioni: la valorizzazione delle produzioni locali nei menu di ristoranti e alberghi.

Il dialogo vedrà confrontarsi voci diverse della ristorazione trentina: Monica Basile, responsabile marketing e ricerche di Asat, e Mara Denardi, responsabile Formazione Seac Cefor – associazione Ristoratori del Trentino, Alessandro Bellingeri, chef e patron dell’Osteria Acquarol di Appiano (una stella Michelin), Nicola Masa e Fabio Ferro, dell’Osteria Storica Morelli di Canezza di Pergine, Paolo Betti, coordinatore dei Cuochi dell’Alleanza Slow Food Trentino Alto Adige, e Aurora Endrici, consulente di comunicazione nel settore del vino e del wellness. Modera l’incontro Tommaso Martini.

Sabato 1° e domenica 2 novembre, “La Dispensa dell’Alpe” proseguirà con una mostra-mercato presso il Palaghiaccio di Folgaria. Oltre 60 stand di aziende agricole e artigiane proporranno prodotti a chilometro zero, specialità trentine e oggetti unici realizzati a mano, con la partecipazione del Mercato della Terra.