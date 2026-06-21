Garda Jazz Festival, dal 27 luglio al 9 agosto il jazz conquista il Garda trentino

Andrà in scena dal 27 luglio al 9 agosto la 27.sima edizione di Garda Jazz Festival, la rassegna musicale che ogni estate porta il jazz in alcuni dei luoghi più rappresentativi del Garda Trentino con un calendario che alterna concerti gratuiti e a pagamento, appuntamenti nei locali del territorio, momenti formativi e proposte pensate anche per i più piccoli. Al centro dell’edizione 2026 ci sarà il tema “De Rerum Natura”, ispirato all’idea della musica come linguaggio universale e spazio di incontro, capace di raccontare movimento e trasformazione, relazioni e fragilità dell’esperienza umana. Il tema trova espressione anche nell’immagine coordinata dell’edizione 2026, nata grazie alla collaborazione con il Liceo delle Arti “F. Depero” e, in particolare, con la professoressa Maria Eletta Baroni e l’allieva Rong Rong Jiang, autrice del visual del festival.

Con “De Rerum Natura”, Garda Jazz Festival propone un viaggio musicale che attraversa generi, epoche e sensibilità diverse: dal jive allo swing italiano, dal funk-fusion al jazz contemporaneo, fino alle contaminazioni afrobeat, pop, etniche e alla rilettura d’autore del repertorio di Pino Daniele. Anche quest’anno, inoltre, la rassegna conferma una costante attenzione nel favorire l’accesso dei giovani all’ascolto della musica jazz: i concerti a pagamento saranno gratuiti fino ai 18 anni, mentre per gli under 27 è prevista una riduzione sul costo del biglietto.

Alla presentazione del programma hanno partecipato, tra gli altri, l’Assessora al Turismo del Comune di Riva del Garda Stefania Pellegrini, l’Assessore alla Cultura del Comune di Arco Massimiliano Floriani, la Vicesindaca del Comune di Nago-Torbole Sara Balduzzi, l’Assessora al Turismo del Comune di Tenno Giancarla Tognoni, la Vicesindaca del Comune di Dro Donatella Maffei, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti e il Presidente del BIM Giorgio Marchetti, insieme ai rappresentanti di SMAG – Scuola Musicale Alto Garda, organizzatrice dell’evento.

“Il Garda Jazz Festival rappresenta uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate nel Garda Trentino, capace di intrecciare musica, paesaggio e identità territoriale in un’esperienza unica. Un festival che, proprio come suggerisce il tema di quest’anno, De Rerum Natura, celebra la musica come natura delle cose e linguaggio universale, in grado di creare connessioni, superare confini e dialogare con luoghi e persone,” ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti. “Un sentito ringraziamento va agli organizzatori che, con passione, competenza e creatività, continuano a rinnovare questa manifestazione, portando nel Garda Trentino una proposta artistica di respiro internazionale e valorizzando al tempo stesso luoghi straordinari e il loro profondo legame con la musica.”

Il programma 2026 si apre lunedì 27 luglio alle ore 21:00 al Parco della Colonia Pavese di Torbole sul Garda con Greg & Zooma Zooma Jive Band, omaggio al mondo musicale di Louis Prima tra jive, swing e rock and roll. In caso di maltempo, il concerto si terrà alla Casa della Comunità di Nago alle ore 21:30.

Martedì 28 luglio il festival proseguirà ad Arco, da Impavida Birra Artigianale, con il Jazz Cafè degli Electric Circus, progetto nato in Trentino e oggi attivo a Torino, che intreccia funk, afrobeat, psichedelia e influenze world in una ricerca sonora aperta all’improvvisazione.

Mercoledì 29 luglio, al Sottotetto Urban Space di Arco, spazio al Luca de Toni Trio, preceduto alle ore 19:00 dall’opening act dell’Orchestra Improvvisata SMAG. Il trio proporrà un repertorio tra standard riletti, composizioni originali e sonorità legate all’organ jazz trio.

Giovedì 30 luglio la giornata si aprirà a Riva del Garda, all’Auditorium SMAG, con il Jazz Workshop con Luca Zennaro, dedicato all’interplay nel jazz moderno dal post-bop in poi. In serata, alle ore 21:00, il Parco Fluviale di Dro ospiterà Beatrice Arrigoni 4th – “Terrestre”, progetto di jazz contemporaneo con influenze pop, etniche e classiche. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al Centro Culturale di Dro alle 21:30.

Venerdì 31 luglio Garda Jazz Festival farà tappa al Villa Nicolli Romantic Resort di Riva del Garda con il Jazz Cafè dello Zennaro Bordignon Duo, alle ore 8:30, mentre alle ore 18:00 il festival incontrerà il centro di Riva del Garda con J & The Hot Four, in programma in Viale Dante, davanti a Lorenzo Lorenzi & C., in collaborazione con il Consorzio RivainCentro.

Sabato 1 agosto, alle ore 21:00, il Castello di Arco accoglierà uno degli appuntamenti principali della rassegna: il concerto di Vincen García, bassista spagnolo tra i nomi più seguiti della scena funk-fusion e jazz internazionale. La location sarà raggiungibile solo a piedi attraverso l’olivaia di Arco, con un percorso di circa 15 minuti; in caso di maltempo l’evento si terrà al Casinò Municipale di Arco alle 21:30.

Domenica 2 agosto il festival si sposterà al Palacongressi di Riva del Garda con il Joey Calderazzo Trio. Pianista dalla carriera internazionale, Calderazzo proporrà un repertorio che unisce composizioni originali, riletture, blues, swing, post-bop e improvvisazione.

Lunedì 3 agosto, alle Cantine Naturali Torboli di Tenno, il Jazz Cafè ospiterà Damiana Dellantonio con “Rondini – Musiche in volo tra i popoli del mondo”, un percorso tra canzoni e culture diverse. Martedì 4 agosto, al Du Lac et Du Parc Grand Resort di Riva del Garda, sarà invece la volta della Lotus Orchestra, con un omaggio al primo swing italiano e ai grandi brani che hanno attraversato la scena musicale dagli anni Trenta al dopoguerra.

Mercoledì 5 agosto, all’Hotel Luise di Riva del Garda, il Jazz Cafè – Andrea Giussani Trio proporrà una ricerca musicale nata nell’ambiente jazzistico milanese, tra grandi classici, repertori meno frequentati e improvvisazione libera.

Giovedì 6 agosto il festival raggiungerà Canale di Tenno con una doppia proposta. Alle ore 18:00, con ritrovo alla Casa degli Artisti, per i bambini dai 6 ai 12 anni La Scuola nel Bosco apre i suoi battenti per un percorso educativo speciale. Alle ore 21:00, sempre alla Casa degli Artisti, spazio a Quintaessenza con “In The Name Of The Father, Daughters & Vino Bianco”, progetto nato attorno alle composizioni originali di Giordano Grossi. In caso di maltempo, il concerto si terrà al Teatro Don Bosco di Tenno alle 21:30.

Venerdì 7 agosto, all’Hotel Forte Charme di Nago, il Jazz Cafè accoglierà il Beppe Zorzella Trio, con un percorso tra standard internazionali, canzone italiana e nuove composizioni originali.

Sabato 8 agosto, al Palacongressi di Riva del Garda, appuntamento con Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello in “Il cielo è pieno di stelle”, omaggio a Pino Daniele. Tromba e pianoforte daranno nuova forma al repertorio del cantautore napoletano, tra interpretazione jazzistica e memoria musicale.

La chiusura, domenica 9 agosto, sarà affidata alla voce di Emma Smith, in concerto al Palacongressi di Riva del Garda. Cantante, arrangiatrice e cantautrice britannica, Smith porterà sul palco un linguaggio vocale che guarda alla grande tradizione jazz con sensibilità contemporanea.

Garda Jazz Festival 2026 è organizzato da SMAG – Scuola Musicale Alto Garda, con il sostegno della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Comuni di Arco, Drena, Dro, Nago, Torbole sul Garda, Riva del Garda e Tenno, e dell’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento.

Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti è possibile consultare il programma completo sul sito: gardatrentino.it