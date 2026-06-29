In Tesino dal 2 al 5 luglio 848 allievi vigili del fuoco volontari da tutto il Trentino

Il Tesino è pronto a trasformarsi in un grande palcoscenico per centinaia di allievi vigili del fuoco volontari provenienti da tutto il Trentino ma anche da Val d’Aosta e Lombardia. Dal 2 al 5 luglio, infatti, questo angolo di Trentino ospiterà il tradizionale campeggio che vedrà coinvolti ben 848 allievi, di età compresa tra i 10 e i 18 anni, seguiti da 391 istruttori.

L’evento – organizzato dall’unione distrettuale Valsugana e Tesino per conto della Federazione dei corpi vigili del fuoco volontari del Trentino – è stato presentato questo pomeriggio, lunedì 29 giugno, nel corso di una conferenza stampa ospitata presso la Sala Belli nel palazzo sede della Provincia, a Trento.

“Il campeggio rappresenta un’opportunità straordinaria di crescita per tanti giovani che stanno costruendo il proprio percorso – e, in molti casi, il proprio futuro – all’interno del volontariato pompieristico”, sono state le parole di Luigi Maturi, presidente della Federazione. “Un percorso che consente loro di acquisire competenze tecniche e operative, ma che, prima ancora, li aiuta a maturare valori fondamentali: il senso del dovere, la solidarietà, la responsabilità, il rispetto delle regole e la capacità di lavorare insieme per un obiettivo comune”.

Il cuore logistico dell’evento sarà Pieve Tesino, ma le attività coinvolgeranno l’intera conca del Tesino grazie al lavoro di squadra dei 22 corpi dell’unione distrettuale Valsugana e Tesino, impegnati da mesi nell’organizzazione.

“Abbiamo voluto costruire un’edizione che lasci qualcosa in più ai ragazzi, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano e culturale”, ha spiegato Emanuele Conci, ispettore dell’unione Valsugana e Tesino e presidente del comitato organizzatore. “La novità più significativa è la collaborazione con la Fondazione De Gasperi dato che Pieve Tesino ha dato i natali ad Alcide De Gasperi. Attraverso attività pensate per le diverse fasce d’età, gli allievi avranno l’opportunità di conoscere la figura dello statista trentino, la storia dell’autonomia e quei valori di servizio, responsabilità e attenzione alla comunità che sentiamo profondamente vicini alla nostra realtà”.

Il programma si discosta leggermente da quello delle passate edizioni: la tradizionale sfilata dei partecipanti e la manovra dell’unione Valsugana e Tesino si terranno nella serata di sabato, mentre le esercitazioni degli altri distretti saranno concentrate nella mattinata di domenica presso l’impianto sportivo di Castello Tesino, in località “Le Parti”. Quella di sabato inoltre sarà una giornata dedicata anche alla riflessione e alla condivisione, con la celebrazione della messa e il pranzo alla presenza dell’arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi.