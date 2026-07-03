All’Orto San Marco di Rovereto da martedì 7 luglio partono le “Storie contadine in Ortofonico”

Martedì 7 luglio, dalle 18.30 si inaugura “Storie contadine in Ortofonico”, il nuovo format dell’Orto San Marco di Rovereto, che animerà i martedì sera della città per tutta la stagione estiva. La rassegna unisce cultura, convivialità e musica: il sound unico di dj Fronza farà da cornice a proposte culturali sempre diverse, spaziando tra reading teatrali, testimonianze e dialoghi con ospiti del panorama culturale e sociale.

Il progetto trae ispirazione dalla lettura de “L’anello forte – La donna: storie di vita contadina” di Nuto Revelli. Frutto di sette anni di ricerca e di centinaia di testimonianze, il libro dà voce al mondo sommerso delle “Madri coraggio” e restituisce centralità alle figure femminili del mondo rurale. Proprio le pagine di Revelli saranno il fulcro della serata di inaugurazione di martedì 7 luglio. L’incontro sarà l’occasione per aprire una discussione su quale sia stato – e sia tuttora – il ruolo della donna in un territorio fortemente votato all’agricoltura come il Trentino.

Per tutta la durata degli eventi Mangio Trentino sarà presente con la sua offerta di prodotti gastronomici e di bevande. L’ingresso è libero. L’iniziativa è resa possibile grazie al finanziamento del Comune di Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e Cassa Rurale Altogarda Rovereto.