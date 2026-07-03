DoloMeet Home Card: nasce la card per i proprietari di seconda casa

Per la prima volta, Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio dedica ai proprietari di seconda casa, legati al territorio da un vincolo non solo di frequentazione, ma spesso di affetto, uno strumento pensato su misura per loro. Si tratta della DoloMeet Home Card, la nuova card estiva che trasforma la seconda casa in un vero e proprio punto di partenza per vivere il territorio ogni giorno, per tutta la stagione, in altre parole un lasciapassare per scoprire e riscoprire il territorio che comprende Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Valle del Chiese.

L’iniziativa nasce dal desiderio di valorizzare un pubblico che da anni sceglie la destinazione, con le sue valli e i suoi paesi, come luogo del cuore, spesso tornando stagione dopo stagione, ma che finora non aveva a disposizione una proposta dedicata.

Un’unica card, tutto incluso

La DoloMeet Home include, in un solo strumento digitale:

10 corse andata e ritorno per persona sugli impianti di risalita estivi di Madonna di Campiglio e Pinzolo

per persona sugli impianti di risalita estivi di Madonna di Campiglio e Pinzolo 10 utilizzi per persona dei servizi di mobilità turistica e sostenibile sul territorio (navette a Madonna di Campiglio e nelle valli del Parco Naturale Adamello Brenta, trenino Pinzolo-Giustino-Carisolo, bicibus Tione-Carisolo e Carisolo-Dimaro con trasporto bici incluso)

per persona dei servizi di mobilità turistica e sostenibile sul territorio (navette a Madonna di Campiglio e nelle valli del Parco Naturale Adamello Brenta, trenino Pinzolo-Giustino-Carisolo, bicibus Tione-Carisolo e Carisolo-Dimaro con trasporto bici incluso) 10 attività per persona a scelta tra escursioni con le Guide alpine, uscite in e-mtb, proposte del Parco Naturale Adamello Brenta, visite culturali, attività equestri e percorsi di benessere nella natura

per persona a scelta tra escursioni con le Guide alpine, uscite in e-mtb, proposte del Parco Naturale Adamello Brenta, visite culturali, attività equestri e percorsi di benessere nella natura 1 accesso a stagione per persona a scelta tra strutture sportive, poli culturali del territorio o sconti su golf, tennis, padel e parapendio

a stagione per persona a scelta tra strutture sportive, poli culturali del territorio o sconti su golf, tennis, padel e parapendio altre attività e scontistiche

La card è acquistabile online, su campigliodolomiti.it/it/ dolomeet-guest-card/dolomeet- home-card , a seguito della compilazione di un form di autodichiarazione di possesso di una seconda casa sul territorio. Si attiva, poi, associandola tramite codice che sarà comunicato, all’applicazione Mio Trentino.

Per le famiglie sono previste agevolazioni dedicate: i bambini fino a 8 anni accompagnati da un adulto pagante ricevono gratuitamente la DoloMeet Home Card, mentre per ragazzi e bambini non accompagnati sono previsti sconti rispettivamente del 30% e del 50%.

«I proprietari di seconda casa sono ambasciatori “speciali” del nostro territorio», afferma Matteo Bonapace, direttore di Azienda per il Turismo, che aggiunge: «La card è un passo verso una relazione sempre più stretta e continuativa con chi, di fatto, appartiene già alla nostra comunità».

Un progetto reso possibile dal territorio

Alla concretizzazione della card hanno contribuito numerosi fornitori di servizi che vanno ringraziati per aver esteso le importanti condizioni agevolate di accesso alle opportunità inserite nelle card territoriali anche ai destinatari della Home Card, in particolare Funivie di Madonna di Campiglio e Funivie di Pinzolo.