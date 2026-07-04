Incendio a Fraviano di Vermiglio, ora la messa in sicurezza e la fase di ripristino

A seguito del grave incendio che nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio ha colpito il centro storico di Fraviano di Vermiglio, sono proseguite le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e di monitoraggio dell’area, mentre sono state avviate le procedure per definire gli interventi di somma urgenza necessari a mettere in sicurezza la chiesa e gli altri edifici danneggiati.

L’incendio, sviluppatosi intorno all’una della notte, ha interessato diverse strutture del nucleo storico della frazione, tra cui la chiesa parrocchiale di Santo Stefano, provocando danni ingenti anche ad alcuni edifici privati, ed ha richiesto un imponente dispiegamento di forze: tutti i Corpi dei Vigili del fuoco volontari della Val di Sole, con il supporto di alcuni Corpi della Val di Non, del Corpo permanente di Trento, degli Psicologi per i Popoli del Trentino e delle altre strutture del sistema provinciale di Protezione civile hanno lavorato per ore per contenere le fiamme, assistere gli sfollati e preservare, per quanto possibile, uno dei luoghi simbolo della comunità di Vermiglio.

Nel pomeriggio, quindi, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha effettuato un sopralluogo per incontrare gli amministratori locali, i responsabili della Protezione civile e i Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Il presidente è stato accolto dalla vicesindaco di Vermiglio Valentina Mariotti, insieme alla dirigente del Servizio antincendi e protezione civile della Provincia Ilenia Lazzeri, all’ispettore dell’Unione distrettuale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari della Val di Sole Ivano Ceschi, al comandante dei Vigili del fuoco volontari di Vermiglio Louis Daldoss, al vicario generale dell’Arcidiocesi di Trento, don Claudio Ferrari e al consigliere provinciale Carlo Daldoss con i quali ha effettuato un sopralluogo nell’area colpita dalle fiamme e fatto il punto sulle attività in corso.

“In un contesto estremamente complesso, con edifici storici molto ravvicinati e costruzioni in legno, i Vigili del fuoco sono riusciti a impedire che le fiamme si propagassero alle abitazioni circostanti. Ancora una volta il nostro sistema di Protezione civile ha dimostrato capacità operative, professionalità e una grande sinergia tra Corpi volontari e permanente e le strutture provinciali”, ha commentato Fugatti, che ha ribadito la piena disponibilità della Provincia ad affiancare il Comune nella gestione dell’emergenza e nella successiva fase di ripristino. “Per quanto riguarda la chiesa – ha spiegato – disponiamo degli strumenti normativi e finanziari per intervenire, tenuto conto del valore storico, architettonico e identitario che questo edificio rappresenta per la comunità. Per gli immobili privati sarà necessario approfondire le singole situazioni, valutando caso per caso le caratteristiche degli edifici e tutti gli aspetti tecnici”.