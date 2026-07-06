Al via da lunedì 6 luglio l’attività di consulenza micologica in piazza Vittoria

Riparte oggi, lunedì 6 luglio, presso la casetta in piazza Vittoria, a Trento, l’attività di consulenza micologica che Comune, Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (Asuit) e Gruppo micologico “G. Bresadola” offrono alla cittadinanza.

Il servizio sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 10, fino al prossimo 30 ottobre. Per sei giorni a settimana, due esperti micologi forniscono consulenze gratuite per la verifica della commestibilità di funghi freschi raccolti per consumo personale. Si tratta di un servizio informativo e preventivo, diretto a promuovere la salute collettiva che contribuisce a rendere consapevoli le persone rispetto ai rischi sanitari-alimentari connessi alla commestibilità dei funghi.

Ai fruitori del servizio verrà rilasciata una ricevuta dell’avvenuto controllo, certificando la commestibilità o meno dei funghi esaminati. Informazioni utili riguardo alle svariate tipologie di funghi si possono trovare sulle pagine web dei soggetti che gestiscono il servizio.

Nella passata stagione l’accesso degli utenti alla consulenza è stato maggiore rispetto all’anno precedente, sia per le condizioni favorevoli alla crescita fungina, sia per la continuità di servizio garantita con la copertura di tutti i giorni feriali, che ha stimolato l’interesse dei raccoglitori privati. Sono stati presentati al controllo degli esperti micologi un totale di 152 chili di funghi.