Incentivo “Nuovi nati”: un’opportunità che convince

A pochi mesi dalla sua introduzione, l’incentivo “Nuovi Nati” della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha già raccolto un grande interesse da parte delle famiglie che si sono rivolte in migliaia a Pensplan Centrum per informazioni e per presentare richiesta.

L’incentivo permette di ricevere un contributo complessivo fino a 1.100 euro per ciascun bambino, versato direttamente nella posizione previdenziale a lui intestata. Un supporto strutturato e progressivo: 300 euro nel primo anno, 200 euro all’anno per i quattro anni successivi, a fronte di un versamento minimo di 100 euro da parte della famiglia.

La risposta delle famiglie conferma la validità di una misura orientata in modo concreto al futuro delle nuove generazioni. Non si tratta di un semplice contributo, ma di un intervento lungimirante che promuove l’adesione alla previdenza complementare fin dalla nascita, accompagnando i più piccoli in un percorso di maggiore sicurezza nel tempo.

La Regione si conferma così una realtà capace di innovare nel campo del welfare, offrendo strumenti concreti per costruire, sin da subito, maggior sicurezza per i cittadini di domani. L’Assessore Regionale alla Previdenza Complementare, Carlo Daldoss, evidenzia la portata non solo economica ma anche culturale dell’iniziativa, sottolineando come si tratti di una scelta capace di incidere nel lungo periodo sul benessere delle nuove generazioni: «È necessario pensare fin da subito alla costruzione di un pilastro previdenziale: i benefici sono individuali e, indirettamente, ricadono sull’intera collettività. Così costruiamo un futuro più equo e sicuro, dando ai nostri giovani uno strumento concreto per affrontare il domani con maggiore serenità.»

L’incentivo resta accessibile senza limiti di reddito ed è rivolto ai bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2025, con estensione in via transitoria anche ai nati dal 2020. Per ottenerlo è necessario che il genitore risieda in Regione da almeno tre anni e che il minore sia residente sul territorio. La domanda va presentata entro il secondo anno di vita, o entro due anni dall’ingresso in famiglia, mentre per il regime transitorio il termine è fissato al 31 dicembre 2027. Per informazioni e modalità di accesso è possibile consultare il sito di Pensplan Centrum o rivolgersi ai Pensplan Infopoint presenti sul territorio.