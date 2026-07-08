A Folgaria dal 9 luglio entra nel vivo la rassegna “Alpitudini”

Entra nel vivo Alpitudini, il progetto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, organizzato da Superflùo – dissonanze creative, che raccoglie e combina diverse dimensioni dell’esperienza montana: l’altitudine fisica, l’attitudine necessaria per abitare i luoghi, la solitudine come spazio di ascolto e nuove prospettive.

CINEMA A IMPATTO ZERO Dal 9 al 23 luglio | Alpe Cimbra

Tre proiezioni cinematografiche nei luoghi più suggestivi dell’Alpe Cimbra, alimentate dall’impianto fotovoltaico mobile di Cinemà du desert e fruite in cuffia wireless: un’esperienza collettiva e silenziosa, che lascia intatto il paesaggio sonoro della montagna. I film iniziano alle ore 21.15 e si guardano seduti nel prato: per questo, consigliamo di portare una coperta impermeabile, una torcia per il rientro, abbigliamento adatto alla montagna.

Giovedì 9 luglio nel prato sopra il parcheggio della Cogola, Serrada c’è “Non c’è casa in Paradiso”, documentario di Federico Scienza e Manuela Boezio che racconta la crisi abitativa attraverso chi la vive e le associazioni che li difendono. (In caso di maltempo: Cinema di Folgaria)

Giovedì 16 luglio a Baita del Neff a Luserna-Lusérn si proietta il cartone “Tony, Shelly e la luce magica”: Tony ha undici anni e una caratteristica unica: risplende. L’arrivo di Shelly, una ragazza eccentrica, cambia la sua vita. Una storia per tutta la famiglia sulla diversità e la forza dell’immaginazione. (In caso di maltempo: Cinema di Lavarone)

Giovedì 23 luglio a Forte Belvedere a Lavarone verrà proiettato il documentario di Elena Goatelli “Fémene”. Due generazioni di donne tra le montagne del Trentino, a cinquant’anni dai primi movimenti femministi italiani. Sarà presente la regista. (In caso di maltempo: Cinema di Lavarone)

ESCURSIONI CON ACCOMPAGNATORI D’ECCEZIONE Dal 10 al 24 luglio | Alpe Cimbra

Tre passeggiate culturali e sensoriali tra boschi, pascoli e sentieri dell’Alpe Cimbra, guidate dall’accompagnatore di media montagna Alberto Caneppele insieme a ospiti del mondo del cinema e a un esperto di fauna selvatica. Percorsi accessibili che si svolgono in mezza giornata dalle 9.00 alle 13.00.

Venerdì 10 luglio a Lavarone con la regista Elena Goatelli — dalla frazione Slaghenaufi, attraverso i boschi di Belém fino al Monte Cimone e al Cimitero Austroungarico. 6 km, dislivello +/- 340 m. Partenza ore 9.00.

Venerdì 17 luglio a Luserna-Lusérn con Alessandro de Guelmi, medico veterinario ed esperto di fauna selvatica — Sentiero Cimbro dell’Immaginario, tra prati, foresta e un laghetto dove installazioni in legno raccontano le storie della tradizione cimbra. 6,7 km, dislivello +/- 185 m. Partenza ore 9.00 da piazza di Luserna.

Venerdì 24 luglio a Folgaria con il regista Michele Trentini — escursione nella valle del Rosspach, dallo sperone roccioso del Casom fino al maso di Ondertol. 7 km, dislivello +/- 340 m. Partenza ore 9.00 dal parcheggio Coe.