A Comano Terme martedì 21 luglio l’inaugurazione della mostra “Myanmar. Popoli, diritti, conflitti dimenticati”

Sarà inaugurata martedì 21 luglio alle 20.30 la mostra fotografica “Myanmar. Popoli, Diritti, Conflitti Dimenticati”, promossa da Aps Ballerio ets nell’ambito del progetto “MyanmART – Solidarietà, Arte e Diritti Umani per il Myanmar”, e ospitata presso la Biblioteca Giudicarie Esteriori di Comano Terme fino all’11 agosto, nell’ambito della rassegna Biblioteca d’Autore & Solidale.

Sempre il 21 luglio, alle 17.30, nel parco delle Terme, ci sarà la presentazione del libro “Myanmar Swing” con l’autrice Carla Vitantonio, scrittrice, cooperante internazionale e formatrice. “Myanmar Swing” è il racconto intenso e ironico di un viaggio in un Paese affascinante e complesso, capace di trasformare lo sguardo di chi lo attraversa. Attraverso esperienze personali e incontri significativi, Carla Vitantonio restituisce un ritratto autentico del Myanmar contemporaneo. L’autrice dialogherà con Sandra Endrizzi del Centro per la Cooperazione Internazionale.

Alle 20.30, infine, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica, con visita guidata e letture poetiche e intermezzi musicali del Duo Alternativo Trentino, con Ana Maria Morillo Cardone al violino e Victor Ferreira al flauto.