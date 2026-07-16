Silvana Poli al Castello di Pergine con “Orgoglio e riscatto” mercoledì 22 luglio

Mercoledì 22 luglio la professoressa Silvana Poli presenterà il libro “Orgoglio e riscatto. Dieci signore della letteratura italiana”, edito da ViTrenD, presso la sala Ca’ Stalla del Castello di Pergine (ore 18), in dialogo con Marina Eccher.

Nel corso della storia le donne sono state spesso escluse dai luoghi di cultura. Ma nel Rinascimento, per la prima volta, alcune di loro lasciano la loro impronta nella cultura italiana: Vittoria Colonna e Veronica Gambara, Gaspara Stampa, Veronica Franco e Isabella Morra, fanno risuonare i loro canti nel Cinquecento.

Con l’arrivo della Controriforma però, le voci femminili vengono silenziate. Ma quel seme continua a crescere per sbocciare, in tutto il suo splendore, nell’Ottocento. Carolina Invernizio e Sibilla Aleramo, Matilde Serao, Giulia Turco e Grazia Deledda, portano in alto la letteratura femminile.

Questo libro propone un viaggio nel tempo e nello spazio in cui incontrare dieci signore della letteratura che testimoniano, con orgoglio, il loro diritto ad essere libere, percorrendo la propria via di riscatto.

Silvana Poli è nata e vive in Trentino. Appassionata docente di lettere, la sua formazione spazia in ambito pedagogico, letterario e musicale, anche se fin da giovane la sua passione è soprattutto quella dell’insegnamento della letteratura italiana, in tutti i gradi scolastici, fino ai corsi per adulti. È pure divulgatrice letteraria, grazie alla sua attività sui social media e alle numerose attività e incontri che propone. Ha scritto “Letteratura Passe-partout” e nel 2024 ha pubblicato, con ViTrenD, “Letteratura quotidiana”.