VII Grappa Award sabato 18 a Palazzo Roccabruna

Si svolgerà sabato 18 luglio alle ore 10 a Trento, presso il Palazzo Roccabruna, sede dell’Enoteca Provinciale del Trentino, la cerimonia di premiazione della settima edizione del VII Grappa Award, promosso in collegamento con il Concorso Enologico Internazionale Città del Vino. Le manifestazioni, organizzate dall’Associazione Nazionale Città del Vino, si sono tenute dal 29 al 31 maggio scorsi a Pramaggiore, in Veneto.

Alla cerimonia saranno presenti: il presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino e di RECEVIN (la Rete Europea delle Città del Vino) Angelo Radica, il senatore Pietro Patton, l’assessore provinciale all’Agricoltura Giulia Zanotelli, il presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento Claudio Soini, il presidente degli Ambasciatori di Città del Vino Carlo Rossi, il coordinatore di Città del Vino del Trentino Alto Adige Franco Nicolodi assieme agli altri rappresentanti del Coordinamento regionale, il coordinatore di Città del Vino del Piemonte Stefano Vercelloni.

La cerimonia sarà presentata dal giornalista e Ambasciatore di Città del Vino Nereo Pederzolli. Nella stessa occasione l’Associazione conferirà all’enologo Franco Franchini, già assessore del Comune di Avio e ora consigliere del Comune di Ala, il titolo di Ambasciatore delle Città del Vino. Alla settima edizione del Grappa Award e alla 24esima edizione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino hanno partecipato oltre 1500 campioni. Il 18 luglio saranno conferite, nell’ambito del Grappa Award, 8 Gran Medaglie d’Oro, 44 Medaglie d’Oro e 29 Medaglie d’Argento.

L’edizione 2026 del Premio si è innovata e arricchita attraverso la partecipazione di prodotti come il Vermouth, le Acquaviti d’Uva e il Brandy italiano, oltre naturalmente alle grappe.

L’iniziativa è promossa dagli Ambasciatori e dal Coordinamento Trentino Alto Adige di Città del Vino.