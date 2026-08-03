Ianeselli incontra il nuovo comandante della Guardia di Finanza

Si è tenuto questa mattina, lunedì 3 agosto, il primo incontro istituzionale tra il sindaco di Trento Franco Ianeselli e il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Walter Mela, che ha preso servizio in città mercoledì 29 luglio.

Sposato e con un figlio, Mela prende il posto del comandante uscente Danilo Nastasi che rimarrà alla sede di Trento con l’incarico di comandante del reparto tecnico logistico amministrativo del Trentino Alto Adige.

Nel corso della mezz’ora di incontro il primo cittadino ha illustrato al neo-comandante le caratteristiche socio-economiche del capoluogo. I due hanno avuto un breve scambio cordiale e hanno espresso con compartecipazione il desiderio di collaborare al fine di rendere un buon servizio al territorio.

Il colonnello Walter Mela ha 49 anni, è originario di Montefalco (PG) ed è laureato sia in Giurisprudenza che in Scienze della sicurezza economico-finanziaria. Dal 2022 è stato comandante provinciale della Guardia di Finanza a Ragusa.