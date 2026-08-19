Cacciavano in divieto nella zona di Terlago, segnalati all’Autorità giudiziaria

Il Corpo Forestale del Trentino ha potenziato in questi giorni i servizi di presidio e controllo del territorio, finalizzati principalmente alla prevenzione dell’innesco e del propagarsi di incendi boschivi. È nell’ambito di questi servizi che gli agenti forestali, congiuntamente ad un custode forestale comunale, hanno identificato due uomini intenti ad esercitare la caccia in periodo di divieto e con mezzi non consentiti. Entrambi sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria per l’accertamento delle responsabilità del caso.

Nella tarda serata di venerdì 14 agosto, nella zona di Terlago, nel corso di uno dei servizi di vigilanza rafforzata sul territorio, il personale forestale ha individuato un veicolo in sosta in una strada forestale ed ha quindi effettuato un controllo su un vicino appostamento di caccia. Sono stati così individuati due cacciatori del posto in esercizio venatorio in periodo di divieto assoluto (precedente all’apertura della stagione di caccia) connesso anche al delicato periodo degli amori del capriolo, con mezzi non consentiti.

Sulla postazione i due stavano svolgendo attività di caccia con un fucile dotato di silenziatore.

Le successive perquisizioni operate dai Forestali sui veicoli e presso le abitazioni dei due uomini hanno permesso di rinvenire un secondo fucile dotato di silenziatore e potenziato con visore notturno. Sono stati trovati inoltre coltelli e materiale idoneo all’esercizio della caccia in ore notturne. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti trofei di selvaggina di provenienza illecita (di camoscio e capriolo), macellati recentemente.

I due uomini sono stati quindi segnalati all’Autorità giudiziaria e il materiale rinvenuto, compresi i trofei, sottoposto a sequestro.