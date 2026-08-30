Quarta medaglia per l’Italia ai Mondiali di Mountain Bike: Berta è argento!

L’Italia continua a brillare sui sentieri di Daolasa di Commezzadura. Dopo l’oro conquistato in mattinata da Valentina Corvi nel Cross-country Donne U23, arriva un’altra medaglia azzurra ai Campionati del Mondo UCI di Mountain Bike Val di Sole-Trentino: è d’argento e porta la firma di Martina Berta, protagonista di una gara di carattere, coraggio e grande gestione.

La 28enne valdostana sale sul secondo gradino del podio nel Cross-country Donne Elite, alle spalle dell’imprendibile svizzera Sina Frei, e regala all’Italia la quarta medaglia di questa rassegna iridata. Terzo posto per l’altra elvetica Nicole Koller, regolata allo sprint proprio dall’azzurra.

Una giornata ancora lunga, quella di Daolasa, perché in Val di Sole il tricolore vuole continuare a sventolare: ora gli occhi sono puntati sul gran finale maschile (partenza alle 15.15), con Simone Avondetto e Luca Braidot pronti a giocarsi le proprie carte contro gli assi della multidisciplina, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock e il Campione del Mondo di Short Track Adrien Boichis.

“È incredibile, questa medaglia era il grande obiettivo della stagione”, ha commentato Martina Berta. “Sono riuscita ad arrivare in forma e sono molto contenta del risultato ottenuto. Ringrazio la mia famiglia e il mio allenatore, con cui riusciamo sempre a fare un ottimo lavoro. Un grazie anche al Centro Sportivo Esercito, che è da sempre al mio fianco, e alla Federazione Ciclistica Italiana, che ci ha permesso di concentrarci al meglio e di sentirci davvero squadra”.