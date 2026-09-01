Raduno Naziskin. Consegnato l’appello della società civile in Commissariato del governo

I segretari di Cgil Cisl e Uil Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Largher, insieme al presidente delle Acli Trentine Walter Nicoletti e a Marta Anderle dell’Anpi, hanno consegnato alla commissaria del governo Isabella Fusiello l’appello per chiedere di impedire il raduno neonazista in programma dal 3 al 6 settembre a Pietramurata, nel comune di Dro.

“L’annunciato raduno di attivisti e simpatizzanti della galassia naziskin a livello europeo a Pietramurata previsto per il prossimo fine settimana – recita il testo della lettera – non va solo condannato senza se e senza ma. Si tratta infatti di una iniziativa che non nega in alcun modo il suo retroterra antidemocratico e autoritario e, nello specifico, fascista e nazista, con tutte le conseguenze in termini di esaltazione del nazionalismo, della xenofobia, del razzismo e del disprezzo della persona umana. Il Trentino e la sua Autonomia, come li conosciamo oggi, sono nati dalla Resistenza partigiana contro il nazifascismo che proprio nell’Alto Garda trentino trovò una delle sue massime espressioni. Senza quella coraggiosa esperienza civile e di lotta non avremmo oggi né la nostra Costituzione repubblicana che ha messo al centro la democrazia, il lavoro, il ripudio della guerra, né lo Statuto di Autonomia che connota la nostra particolare forma di autogoverno. Le istituzioni locali e statali devono quindi prioritariamente operare affinché questa adunata che, fin dai suoi intenti, sembra propugnare forme esplicite di apologia del nazifascismo, non venga autorizzata né a Pietramurata, né in alcun luogo della nostra Provincia o del nostro Stato”.

Nel testo dell’appello, associazioni e cittadini annunciano che “nel caso il raduno dovesse in qualche modo tenersi, manifesteremo democraticamente e pacificamente il nostro dissenso organizzando un presidio ed un corteo di resistenza democratica a Pietramurata nella giornata di giovedì 3 settembre”. Nel frattempo, questa mattina (1° settembre), si radunerà il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza per prendere una decisione in merito al raduno.