Sciopero dei trasporti lunedì 7 e martedì 8 settembre

La prossima settimana inizia con due agitazioni sindacali nel settore del trasporto pubblico. Dalle 9.01 alle 17.00 di lunedì 7 settembre è indetto uno sciopero del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. In Trentino Alto Adige e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni dei treni regionali. Non sono invece coinvolti i treni a lunga percorrenza.

Inoltre, dalle 21.18 del 7 alle 21 di martedì 8 settembre i treni possono subire cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, ad eccezione del personale mobile delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Per il trasporto regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.