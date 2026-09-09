A Comano Terme torna Gamberi, il Festival delle Acque

L’acqua scotta, non solo per il caldo di quest’estate, ma per una questione che riguarda tutti: come gestiremo le acque del Trentino nei prossimi anni? Gamberi – Il Festival delle Acque, alla sua quarta edizione, prova a far emergere criticità e possibilità sul tema, senza dimenticare le dimensioni artistiche e culturali del nostro rapporto con l’acqua.

Il filo conduttore della rassegna di quest’anno è “Sorgenti”: un tema che invita a tornare all’origine per poter costruire un futuro solido per l’acqua, e quindi per le nostre vite.

Si comincia venerdì 11 settembre con “ACQUAttr’occhi con il fiume”, le attività per le scuole con MUSE e PNAB. Alle 17.30, al Parco delle Terme, l’appuntamento con l’ospite d’onore Mauro Corona, che presenta il suo nuovo romanzo “I sentieri degli aghi di pino”.

Sabato 12 si parte all’alba, con l’escursione dell’Ecomuseo della Judicaria al Monte Casale per ammirare il sorgere del sole. La giornata propone attività differenti tra loro, con lo scopo di attrarre grandi e piccini: al mattino l’Ananda Yoga, al pomeriggio Forest Bathing. I più piccoli possono poi sperimentare l’Hari-ko, l’antica arte giapponese della cartapesta. Cuore della giornata, alle 9.30 all’Auditorium delle Terme, il convegno tecnico “Sorgenti: dove nasce il futuro del Trentino”, sulla gestione dell’acqua in Trentino in vista del rinnovo delle concessioni idroelettriche nel 2029, con esperti, istituzioni e cooperative elettriche storiche del territorio. Alle 14, una seconda uscita porta alla scoperta del Centro di Depurazione delle Acque delle Giudicarie Esteriori in località Limarò. A chiudere la giornata, alle 21 sul palco dell’Auditorium, la premiazione del vincitore del Premio Internazionale Comano 2026, dedicato a chi si distingue nello studio e nella protezione delle acque, e poi l’esploratore Alex Bellini, con lo spettacolo in musica “Esploratori o geografi? Due visioni per comprendere il mondo”.

Domenica 13 settembre il Parco delle Terme di Comano si riempie di bambini. È la giornata delle famiglie, il cuore pulsante del festival. Il Canyoning del Limarò (difficoltà medio-alta) aspetta i più coraggiosi, e lo yoga in volo chi cerca un’esperienza più rilassata. Per i più piccoli, torna la scuola di pesca sportiva, i laboratori e le letture. Sul palco torna anche la scuola, con la presentazione del progetto della classe 3A SSPG selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea. Spazio anche al cibo: lo chef Andrea De Lillo propone “La qualità dell’acqua dalla natura alla tavola”, workshop di degustazione, e da mezzogiorno la cucina di Gamberi propone piatti semplici con i prodotti del territorio, acquistabili anche alle Sorgenti del Gusto, tra gli stand dei produttori. Molti anche i ristoranti e bar convenzionati, con piatti ad hoc dedicati al rapporto tra acqua e alimentazione.

Tra le novità di quest’anno, il Passaporto dell’Acqua: un invito speciale consegnato a tutte le bambine e i bambini delle Giudicarie Esteriori, da portare al festival e timbrare a ogni tappa per conoscere l’acqua e i suoi abitanti attraverso il gioco. Per chi lo completa, in omaggio una piccola sorpresa.

Per info e prenotazioni: www.festivalgamberi.eu