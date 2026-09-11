A Cimone torna la sagra dedicata alla Madonna

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Dopo anni di stop, la Pro Loco Cimone Aps ripropone la tradizionale “Sagra della Madonna di Cimone”, tre giornate di attività, musica e cucina casalinga organizzate con la collaborazione del Comune e delle associazioni del paese (parrocchia San Rocco, Gruppo Anziani e Pensionati, Gruppo Alpini Cimone, Gruppo Giovani Ulisse, Sportiva Cimone 2.0 e Coro Tre Cime).

Venerdì 11 settembre alle 19.30 verrà proposto lo “spiedo bresciano” (solo su prenotazione), seguito da musica con dj set fino a mezzanotte. Sabato 12 settembre la manifestazione inizia alle 14 con un’escursione guidata sul territorio insieme a docenti dell’Istituto Agrario san Michele, alla scoperta delle proprietà officinali delle erbe selvatiche (attività gratuita). Per i più piccoli, ampia scelta tra caccia al tesoro, il truccabimbi e momenti di intrattenimento promossi dall’associazione Sportiva Cimone 2.0. A Covelo, una mostra fotografica promossa e curata dalla Regione Trentino Alto Adige e dal gruppo culturale Ulisse approfondisce la tematica della vita in montagna e del rapporto uomo – natura. Alle 18.30 verrà aperta la cucina con panini e menù da Sagra. Per chiudere la serata sono previste tre esibizioni musicali.

Domenica 13, a partire dalle 10, spazio alla Santa Messa ed alla processione che da il nome alla Sagra. La statua della Madonna verrà trasportata a spalla dai vigili del fuoco volontari di Cimone lungo le vie del Covelo. Alle 12 apertura della cucina presso il parco del Covelo. Alle 14.30, concerto di due cori di montagna, il Coro Cime D’Auta degli Alpini di Roncade ( Treviso) ed il Coro Tre Cime di Cimone. Alle 17.00 presso la biblioteca pubblica, altro momento culturale legato al territorio ed al volontariato con una conferenza promossa e proposta dal Comune di Cimone e dalla sua biblioteca. Al termine vi saranno alcune manovre dei Vigili del fuoco Volontari di Cimone. Per tutti è possibile passeggiare per le vie del paese per godere degli abbellimenti sparsi per le contrade, opere sempre di volontari della Pro Loco.

In occasione della Sagra della Madonna di Cimone la Pro Loco Cimone propone un pomeriggio dedicato ai più piccoli, in programma il 13 settembre. Un laboratorio artistico di disegno pensato per intrattenere i bambini durante lo svolgimento del concerto. L’iniziativa sarà inoltre l’occasione per andare alla scoperta della particolare “Street Art” di Cimone, nata da un progetto promosso dalla Pro Loco nel mese di luglio che ha colorato alcuni scorci del paese: il progetto ha infatti trasformato alcuni elementi della quotidianità in piccole opere d’arte. I colori vivaci dei dipinti si integrano con la linearità degli antichi materiali e delle architetture del paese, creando un originale dialogo tra arte contemporanea e contesto storico. Gli antichi edifici delle contrade si arricchiscono così di opere realizzate grazie alla sinergia tra artisti e proprietari, che hanno lasciato spazio alla creatività e alla scelta del soggetto e dei colori più adatti a ciascun luogo. I partecipanti saranno accompagnati in un percorso guidato lungo le vie del paese, alla ricerca delle diverse opere pittoriche. A ciascun partecipante verrà consegnata una mappa del percorso, corredata da una breve descrizione delle opere e dalla loro localizzazione, per permettere di conoscere e apprezzare questa particolare forma di arte diffusa.