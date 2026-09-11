A Vallelaghi la 24esima rassegna di “Tutti i colori della pace”: sei settimane dedicate ai diritti umani

Torna anche quest’anno “Tutti i colori della pace”, la rassegna curata dall’amministrazione comunale di Vallelaghi in collaborazione con la Biblioteca dedicata ai temi della pace e della civile convivenza. Giunta alla sua ventiquattresima edizione, la manifestazione assume quest’anno un significato ancora più profondo: si colloca infatti nel quadro del decimo anniversario dell’istituzione del Comune di Vallelaghi. Un traguardo importante che l’amministrazione ha voluto suggellare con l’adesione unanime al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, confermando la vocazione di Vallelaghi quale “Città per la pace”.

“Essere Città per la pace riconosce come stella polare per la nostra comunità il compito di costruire e diffondere una cultura del rispetto, dell’accoglienza, del dialogo e della cura reciproca, contro ogni logica di indifferenza e sopraffazione”, dichiara Sonia Spallino, assessora alla cultura e per l’educazione alla pace. “I numerosi appuntamenti in programma vogliono essere occasioni per riflettere insieme e farne esperienza concreta. Un grazie sincero va al Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani, alla Commissione Culturale Intercomunale, alle bibliotecarie Claudia Dalla Zotta e Alessia Travaglia, a tutte le associazioni e agli ospiti che renderanno unica questa edizione. Che l’arrivo a Vallelaghi della lampada di Assisi possa rappresentare per tutte e tutti fonte di ispirazione”.

IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI

Spettacoli, Teatro e Musica

• Domenica 13 settembre (ore 17.30, Teatro di Padergnone): Inaugurazione con il reading letterario E Francesco cammina, canta, danza, prodotto dal Teatro delle Quisquilie e dedicato a Francesco d’Assisi nell’ottavo centenario dalla morte.

• Sabato 26 settembre (ore 21.00, Teatro Valle dei Laghi, Vezzano): Spettacolo teatrale Empatia. L’arte di saper abitare le emozioni con Andrew Faber.

• Domenica 18 ottobre (ore 17.30, Sala consiliare ex-municipio, Padergnone): Omaggio a Grazia Deledda a cura di Silvana Poli, nel centenario dal Nobel.

• Mercoledì 28 ottobre (ore 20.30, Foyer Teatro Valle dei Laghi, Vezzano): Evento di chiusura La pace in scena. Microfono aperto di poesia, per la giustizia e l’equità a cura di Poetry Slam Trento con l’Orchestra FuoriTempo.

Giro d’Italia per la Pace e Iniziative all’Aperto

• Sabato 26 settembre (Tappa n. 119 del Giro d’Italia per la pace): Grande giornata accogliendo la Lampada di Assisi con il laboratorio Tende di pace (ore 9.30, Parco Due Laghi, Padergnone) e il percorso sensoriale per bambini In una notte di temporale del Centro Teatrale Corniani (ore 15.30, Biblioteca di Terlago).

• Domenica 27 settembre (ore 9.00, da Ranzo): Camminata Il cammino di San Vili con l’Ecomuseo della Valle dei Laghi.

• Domenica 4 ottobre (ore 9.00, partenza da Terlago): Seconda edizione della camminata non competitiva Vallelaghi cammina per la pace, con punti ristoro, arrivo a Padergnone e pastasciutta finale accompagnata dalla musica del coro Bandalarga and friends (recupero l’11 ottobre in caso di pioggia).

Cinema e Cineforum

• Lunedì 21 settembre (ore 20.30, Teatro di Padergnone): Tappa del Religion Today Film Festival con la proiezione del cortometraggio The cow (presente il regista Pavo Marinkovic) e del documentario There is another way di Stephen Apkon.

• Cineforum a cura di Cecilia Salizzoni (Teatro di Padergnone, ore 20.30): Lunedì 12 ottobre Tra due mondi di Emmanuel Carrère; lunedì 26 ottobre Chiara di Susanna Nicchiarelli.

Incontri con l’Autore, Attualità e Dibattiti

• Mercoledì 16 settembre (ore 20.30, Padergnone): Conferenza A proposito di povertà. Dialogo a più voci su pratiche di prossimità con Annalisa Pasini (Caritas Trento), Franca Zadra (Univ. Verona), Luca Sommadossi e testimonianze della Caritas locale.

• Venerdì 2 ottobre (ore 17.30, Padergnone): Ivo Lizzola presenta Punire o riparare? (Castelvecchi).

• Venerdì 9 ottobre (ore 17.30, Terlago – InterAgiamo): Francesca Cassarà presenta Vuoi fare pace? (Multimage).

• Mercoledì 14 ottobre (ore 20.30, Terlago): L’epidemiologo Pirous Fateh-Mogadham presenta Guerra o salute (Il Pensiero Scientifico).

• Mercoledì 21 ottobre (ore 20.30, Terlago): Sara Maino presenta Quaderno armeno (Nous).

• Giovedì 22 ottobre (ore 20.30, Padergnone): Serata di approfondimento Difendere la pace con mezzi nonviolenti con Martina Pignatti Morano e Massimiliano Pilati.

Mostre, Laboratori e Progetti per Giovani e Bambini

• Dal 25 settembre: Mostra Nella giusta direzione. Da Bihac al Trentino con i migranti che percorrono la rotta balcanica (Scuola media “Bellini”, Vezzano), a cura del Centro Astalli Trento.

• In Biblioteca a Terlago: Mostra Dalla storia il francobollo, dal francobollo la storia. Mozambico 1975-1992 (CAM), legata all’incontro di martedì 29 settembre con Mario Raffaelli su Si fa presto a dire pace (Studium).

• Laboratori e Bambini: Il laboratorio Il villaggio delle maschere con Antonio Simula (30 settembre); la tombola dei libri (3 ottobre); lo spettacolo teatrale La casetta di Camilla (10 ottobre).

• Collaborazioni speciali: Con il Book Festival Valle dei Laghi per la mostra Mi vedi? (dal 18 settembre all’11 ottobre) e con Artelaghi per il book time del 17 ottobre (Orizzonti con Laura Targa e Cristina Zanella).