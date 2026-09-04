Il Coro Trentino Lagolo ricorda don “Bepi” Grosselli a cento anni dalla sua nascita

A cento anni dalla nascita di don Giuseppe Grosselli, uno dei più popolari e amati sacerdoti trentini e una figura di grande rilievo nel panorama della musica corale della nostra terra, il Coro Trentino Lagolo – che venne fondato e diretto per 30 anni proprio da don “Bepi” – ha organizzato una serata per ricordarlo domenica 30 agosto a Lagolo.

È difficile quantificare con precisione il numero delle composizioni di don “Bepi”. Di certo, però, si tratta di un patrimonio musicale che supera abbondantemente i trecento brani, testimonianza della straordinaria creatività e dell’instancabile dedizione di un uomo che ha saputo trasformare la propria passione in una preziosa eredità per intere generazioni di coristi.

Per ricordarle don Grosselli, domenica scorsa don Emilio Sega ha celebrato una Santa Messa accompagnata dal Coro. Durante la celebrazione, sono stati ricordati e nominati tutti gli amici che hanno fatto parte del Coro Trentino Lagolo. Le esibizioni del coro, diretto dalla maestra Isabella Pisoni, hanno emozionato il pubblico grazie a interpretazioni sentite e curate, dimostrando ancora una volta quanto sia viva e attuale la tradizione del canto corale trentino.