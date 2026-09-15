“Tutti gli occhi sulla Palestina”, il 20 settembre all’Urban Center di Rovereto

Domenica 20 settembre, in occasione del passaggio a Rovereto della Lampada della Pace di Assisi, la città ospita Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina e vicepresidente del Parlamento europeo dal 2007 al 2009.
Con lei dialogherà Assia Zoller, avvocata, membro del direttivo di APS Circolo Arci U. Winkler di Brentonico e attivista BDS Trentino (sezione locale del movimento internazionale per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni a favore dei diritti del popolo palestinese).
L’incontro “Tutti gli occhi sulla Palestina” si terrà all’Urban Center di Rovereto (ore 18) e fa parte del progetto “Gaza: lì dove brucia l’anima del mondo”, che vede il sostegno del Comune di Rovereto.