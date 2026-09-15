“Tutti gli occhi sulla Palestina”, il 20 settembre all’Urban Center di Rovereto

A Rovereto dal 25 aprile al 9 maggio torna la Settimana Civica

Dal 25 aprile al 9 maggio 2026, torna per il sesto anno la Settimana Civica di Rovereto, un’occasione fatta di momenti e incontri per dare voce alle esperienze di cittadine e cittadini attivi, valorizzare il lavoro e l’impegno di tante persone nei quartieri e in città, promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, […]