Meteo, torna la pioggia sul Trentino

Neve a bassa quota, situazione meteo in evoluzione

Continua a nevicare sul Trentino, anche a quote basse, con accumuli più abbondanti in montagna. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento di Meteotrentino, che registra quantitativi medi compresi tra 5 e 20 millimetri di pioggia; la neve è caduta soprattutto oltre i 700–900 metri, con accumuli superiori alle quote più alte. Sotto i 700 metri i […]