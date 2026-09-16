Meteo, torna la pioggia sul Trentino

Dopo alcune giornate di sostanziale bel tempo, sul territorio trentino torna la pioggia. Secondo gli esperti di Meteotrentino, infatti, a partire dal tardo pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 16 settembre, specie sui settori nordoccidentali, saranno possibili rovesci sparsi anche a carattere temporalesco, in moto verso est.
Nella prossima notte, le precipitazioni potranno risultare a tratti diffuse e localmente anche a carattere temporalesco specie sui settori meridionali. Entro la sera di domani sono attesi mediamente 10-30 millimetri di pioggia ma specie sui settori meridionali e su aree ristrette, dove si verificheranno i rovesci più intensi, potranno registrarsi accumuli superiori a 40 millimetri.
Venerdì previsto tempo variabile con rovesci sparsi più probabili al pomeriggio-sera.