A Palù del Fersina il primo luglio l’inaugurazione della mostra di Flavio Faganello

A Pergine una mostra che racconta 24 “storie di imprenditoria femminile”

Mettersi in proprio? Un’impresa in tutti i sensi. Dal 24 dicembre al 14 gennaio il Comune di Pergine Valsugana ospiterà, presso la sala espositiva Maier, la mostra “L’impresa di mettersi in proprio”, dedicata alle storie di 24 imprenditrici e libere professioniste trentine che rappresentano il tessuto economico locale. La mostra è stata ideata dal Comitato […]