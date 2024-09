Presentata la seconda edizione di “Gamberi” il Festival delle Acque di Comano Terme

Il direttivo del Festival e i rappresentati delle istituzioni alla conferenza di presentazione

Si è tenuta nella mattinata di martedì 3 settembre a Trento la presentazione di “Gamberi”, il Festival delle Acque che si svolgerà a Comano Terme da venerdì 6 a domenica 8 settembre. L’evento, alla sua seconda edizione, è promosso da un centinaio di partner, sia privati che pubblici, compresa la Fondazione CARITRO che ne ha ospitato la conferenza stampa.

L’edizione 2023 ha visto un fine settimana denso di incontri, spettacoli, momenti di riflessione, convivialità ed educazione ambientale, allo scopo di favorire maggiore consapevolezza sull’utilizzo equilibrato delle acque nel nostro territorio. Proseguendo sulla stessa linea, anche quest’anno il festival si pone come obiettivo quello di approfondire quanto costruito lo scorso anno, arricchendo il calendario degli eventi con talk, incontri e buone pratiche, attività di educazione ambientale, escursioni, spettacoli, cinema all’aperto, concerti, installazioni artistiche, pratiche di natural wellness, cene sui ponti, letture e attività esperienziali dedicate all’acqua.

Tra gli appuntamenti più interessanti si sottolineano il talk con Vito Mancuso, per il format Acqua d’Autore in collaborazione con Trentino d’Autore, programmato per venerdì 6 settembre alle 17.30; attraverso la divulgazione scientifica di WETalk, sabato 7 settembre alle 17.00, si cercherà di rispondere alla domanda “Come l’umanità sta affrontando il cambiamento climatico?”. La giornata di domenica 8 settembre sarà dedicata alle escursioni per scoprire le Giudicarie esteriori e alle esperienze immersive e sensoriali nella natura.

Il Festival si concluderà con il lancio della buona pratica – una serie di input e linee guida forniti alle comunità trentine sulle maggiori criticità da risolvere – e l’assegnazione del Premio Internazionale Comano, riconoscimento istituito dal Comitato Scientifico del Festival per entrare in connessione con coloro che, in maniera particolarmente significativa, hanno fatto la differenza per il mondo dell’acqua.

Il programma completo è disponibile sul sito della manifestazione https://www.festivalgamberi.it/. Per ulteriori informazioni contattare il numero 379 2370443.