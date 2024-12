È morto Alfredo de Riccabona, ex presidente di Alfid

È morto domenica 8 dicembre l’avvocato Alfredo de Riccabona, 94 anni, ex presidente di Alfid. De Riccabona ha ricoperto il ruolo di dirigente generale per le competenze legislative della Provincia di Trento, quale collaboratore di Bruno Kessler, negli anni della nascita dell’Istituto Trentino di Cultura e dell’Università di Trento.

Ha vissuto intensamente il movimento di riforma della Chiesa con il Concilio Vaticano II ed è stato fondatore, con un gruppo di laici, della rivista Dopoconcilio, sui temi del rinnovamento della Chiesa. Ha fatto anche parte della Comunità di San Francesco Saverio di Trento.

Negli ultimi anni ha raccolto i suoi pensieri in Riflessioni sulla fede al vaglio dei cambiamenti della vita di oggi. Per molti anni è stato presidente dell’Alfid – Associazione Laica Famiglie in Difficoltà.

È stato un uomo di profonda spiritualità religiosa e di grande rigore morale. Si è fatto interprete e portatore della riflessione di una rinnovata lettura del Vangelo e della religione come presenza nella società per la sua trasformazione, nel segno dell’amore, e nel rifiuto di regole astratte e prescrittive. In coerenza con ciò ha sempre sottolineato il valore della laicità, come fondamento della “libertà responsabile”, principio sempre ribadito come fondante di un giusto operare per sé e per gli altri.

“Nella lunga presenza in Alfid – ricorda l’associazione – ha dato ulteriore sostanza all’attenzione alle persone in difficoltà nelle loro relazioni familiari, con apertura a tutte e a tutti a prescindere dalle origini, dalle scelte di vita, dalla religione o altro. Ha sempre espresso fiducia nelle persone e nella loro possibilità di vivere alimentando il senso della loro responsabilità. Ha irrobustito l’Associazione come realtà capace di garantire un servizio di accompagnamento e di sostegno, radicandone ulteriormente la presenza in Trentino. Alfid vuole esprimergli la sua gratitudine affettuosa per il suo rigore morale, per la sua profonda umanità e per la fruttuosa collaborazione negli anni”.

Il suo funerale si terrà mercoledì 11 dicembre alle 10 presso la chiesa dello sposalizio di Maria Vergine, in via San Bernardino, a Trento.