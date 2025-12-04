Sciopero contro la manovra finanziaria del Governo Meloni anche in Trentino il 12 dicembre

In piazza per il clima, a Trento venerdì la manifestazione di Parents for Future Trentino e Cgil

Rimettere al centro del dibattito l’emergenza climatica e, con essa, la necessità di uno sviluppo sostenibile, di un lavoro di qualità e della pace. È da queste premesse che parte l’iniziativa di Cgil del Trentino e Parents for Future, il movimento nazionale di adulte e adulti che condividono la mission dei Fridays For Future: venerdì […]