Sciopero contro la manovra finanziaria del Governo Meloni anche in Trentino il 12 dicembre

Anche in Trentino-Alto Adige venerdì 12 dicembre i lavoratori dei settori pubblici e privati incroceranno le braccia per l’intera giornata per protestare contro la manovra finanziaria del Governo Meloni, approdata in Parlamento in questi giorni. Le confederazioni regionali della Cgil di Trento e Bolzano hanno organizzato una manifestazione nel capoluogo trentino. Il corteo partirà da via Verdi alle 9 per raggiungere corso 3 Novembre, sotto il Commissariato del Governo, dove si svolgeranno gli interventi conclusivi.
“Una manovra finanziaria che – sostiene il sindacato – non ha nessun impatto sulla crescita economica. Lo dice il ministero dell’Economia stesso: la legge di bilancio produrrà un aumento del Pil pari a zero. Mentre l’industria manifatturiera continua a ridurre i suoi fatturati, mentre i salari e gli stipendi non riescono a recuperare il potere d’acquisto perso, mentre la crescita economica ristagna, il Governo Meloni rinuncia di fatto ad ogni politica anticiclica e riduce di fatto gli investimenti pubblici proprio quando il Pnrr, senza il quale l’Italia sarebbe in recessione da due anni, va a concludersi”.