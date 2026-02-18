Winter Eco Tour a Folgaria: una giornata dedicata alla sostenibilità

Ecology on Tour approderà in Trentino: il 7 marzo il Winter Eco Tour farà tappa con un evento speciale a Folgaria, nel cuore dell’Alpe Cimbra, per una giornata dedicata alla sostenibilità e al rispetto del pianeta.

L’evento, organizzato con il supporto dell’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra, si svolgerà presso il parterre della celebre Pista Salizzona. Un contesto d’eccellenza dove lo sport incontra la coscienza green, con l’obiettivo di trasformare una giornata sulla neve in un’occasione di formazione interattiva per imparare ad essere più sostenibili durante la quotidianità.

Nato nel 2023 con l’intento di contribuire ad invertire la rotta verso una società più consapevole, Ecology on Tour si avvale della collaborazione di Università, Biologi di fama nazionale e Guide Ambientali. Il cuore del progetto è la #formazionedivertente: un mix innovativo di animazione, quiz a premi e giochi interattivi che coinvolgono grandi e piccini, rendendo concetti complessi come l’economia circolare e la tutela della biodiversità accessibili a tutti.

Durante la tappa di Folgaria il focus sarà sulle buone pratiche ambientali da adottare nella vita di tutti i giorni. Spesso, la bellezza dei territori che ci circondano è minacciata da piccoli gesti incoscienti; il Winter Eco Tour mostra come una corretta raccolta differenziata e il rispetto degli spazi comuni siano fondamentali per preservare l’equilibrio e il valore degli ecosistemi.

“Il futuro del nostro Pianeta dipende dalla capacità di trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la natura – hanno spiegato gli organizzatori -. Portare il tour sulla Pista Salizzona significa parlare agli amanti della montagna nel luogo che più amano, dimostrando che divertimento e sostenibilità possono e devono correre di pari passo”.

Per maggiori dettagli: https://www.ecologyontour.it/