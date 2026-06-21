“Il Grido” di Marco Martalar inaugura l’estate di Cles

Con l’inaugurazione, venerdì 19 giugno, dell’opera lignea di Marco Martalar intitolata “Il Grido”, si è aperto il sipario sul ricco palinsesto di eventi e appuntamenti che animerà l’estate a Cles. La serie di iniziative, voluta dall’amministrazione comunale di Cles e promossa dall’assessorato alle attività produttive guidato da Francesca Gabos, in stretta collaborazione con il Consorzio Cles Iniziative, la Pro Loco e la Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole, punta a rilanciare il centro storico attraverso un connubio tra cultura, economia locale e intrattenimento per le famiglie.

A impreziosire il momento inaugurale, la presenza di vari rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle realtà coinvolte nell’organizzazione degli eventi estivi, dal presidente del Consorzio Cles Iniziative Massimiliano Fondriest al presidente della Pro Loco Mauro Taddei, per arrivare fino a Mario Springhetti della Strada della Mela, ma soprattutto dei bambini delle tre scuole dell’infanzia del territorio.

«È particolarmente significativo inaugurare l’estate clesiana e quest’opera d’arte realizzata dallo scultore Marco Martalar, che nasce dal legno degli alberi abbattuti durante la tempesta Vaia, in questa piazza realizzata da poco, che rappresenta dunque un luogo nuovo – sono state le parole della sindaca Stella Menapace –. Si inizia con la Festa della Musica, per poi proseguire con tanti eventi organizzati dal Comune, dal Consorzio Cles Iniziative e dalla Pro Loco, che ringrazio per aver dato vita a un programma così ricco di appuntamenti».

Il grande catalizzatore culturale dell’estate sarà l’opera itinerante “Il Grido”, firmata dallo scultore Marco Martalar, che ha già “abitato” vari luoghi in giro per il Trentino e che rimarrà a Cles fino a fine settembre. La statua antropomorfa, realizzata interamente plasmando scarti naturali e legni recuperati dalla tempesta Vaia, rappresenta una potente mano protesa verso l’alto, simbolo della resilienza e della forza della natura.

«Sono contento di vedere così tanti bambini – ha esordito Martalar prima di svelare la sua opera presa poi “d’assalto” dai piccoli che hanno voluto scattare diverse foto ricordo – e sono contento che siano arrivati qui camminando, perché è caratteristica di tutte le mie opere il fatto che si raggiungano a piedi. Questa per me è una creazione dal forte valore simbolico e si intitola non a caso “Il Grido”: è come se la natura gridasse per farci capire di porre più attenzione all’ambiente che ci ospita».

Il motore delle attività economiche e commerciali nel corso dei mesi estivi sarà focalizzato in Piazza Granda, ribattezzata per l’occasione “Lo Scrigno delle Meraviglie”. Un format espositivo e di intrattenimento che animerà il centro con i tradizionali mercatini, declinati secondo quattro pilastri fondamentali: Gusto, Arte, Creatività e Solidarietà. Le storiche bancarelle animeranno il percorso cittadino a partire da sabato 27 giugno, con il Mercato Contadino, fino a sabato 29 agosto. A supporto del mercatino e per accogliere al meglio residenti e turisti, i negozi e i locali del centro garantiranno l’apertura straordinaria prolungata fino alle ore 22.00, da martedì 14 luglio fino a giovedì 27 agosto. Fondamentale, in questa cornice, la partnership con la Strada della Mela e dei Sapori, che curerà la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, dei prodotti biologici e della filiera corta a chilometro zero della Val di Non.

A fare da cornice alle bancarelle ci sarà il ricco programma di eventi serali curato da Consorzio Cles Iniziative e Pro Loco: le tradizionali serate dedicate alla tombola, i Piccoli Fans, la Notte Bianca (vera novità 2026), fino alla baby dance e ai laboratori e ai giochi pensati appositamente per l’intrattenimento dei più piccoli. Il tutto si concluderà con la “Color Cles, Goodbye Summer” sabato 29 agosto.

«Inaugurare questa stagione estiva, che parla il linguaggio della dinamicità e dell’innovazione territoriale, è per noi motivo di grande orgoglio – ha spiegato l’assessora Francesca Gabos –. Attraverso questo importante lavoro di squadra con il Consorzio Cles Iniziative e con la Pro Loco, l’obiettivo è sostenere concretamente il nostro tessuto economico, commercianti e artigiani, creando un polo attrattivo che unisca l’alto valore artistico di Martalar alla vivacità dei nostri mercatini in Piazza Granda, con nove casette. “Lo Scrigno delle Meraviglie” è la dimostrazione di come la nostra comunità sappia fare rete per valorizzare economia, cultura e socialità».

Il mercatino “Lo Scrigno delle Meraviglie”, unito alle aperture serali dei negozianti il martedì ed il giovedì, creerà dunque un percorso d’attrazione coordinato. «Camminare per le vie di Cles significa quest’anno vivere un’esperienza che unisce shopping, convivialità e grande bellezza artistica – conclude Gabos –. Invitiamo tutti a scoprire una Cles viva, pulsante e accogliente».